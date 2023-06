Las elecciones en el Estado de México: ¿En búsqueda de la dignidad perdida o ganar el mañana?

El Estado de México ha sido el imperio de la impunidad. Políticos de todos los partidos van y vienen y no pasa nada, o pasa muy poco. Clases politicas y grupos empresariales claves para explicar la historia política y económica del pais han tenido sus orígenes en esta entidad federativa. Una manera de hacer politica tuvo su origen en este bastion del PRI, el Profesor Hank siempre copiado jamás igualado, les alcanzó para recuperar efímeramente la Presidencia de la Republica. Todos sabemos de la importancia en vísperas de la elección Presidencial que tienen estos comicios, el padrón electoral es el más importante del país. Lo cierto es que la gran mayoría del electorado sigue siendo carne de cañón de los gobernantes en turno.

La importancia económica del Estado de México, sobra comentarla, pero hay un indicador demoledor, su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) nacional es 9.1%, mientras que de la Ciudad de México es de 15.3%. El punto es que el Estado de México tiene casi 17 millones de habitantes y la capital del país poco más de 9 millones. Es decir, mientras que en la CDMX el ingreso per cápita es de más de 316 mil pesos por año en el referido estado se encuentra en 85 mil pesos. La conclusión es sencilla, el Estado de México es básicamente una entidad donde la gran mayoría de las personas son pobres. De acuerdo a datos del INEGI (2020) hay un total de 8,342,500 mexiquenses viven en pobreza, de estos 6,940,600 están clasificados como pobres moderados y en pobreza extrema viven 1,410,900 mexiquenses. Es decir, el 15% del total de pobres de todo el país viven en el Estado de México. La elección se asegura con dos millones y medio de votos. Insisto, los pobres han sido carne de cañón para el PRI, solo así se explica su permanencia en el poder donde sus estructuras partidistas institucionalizadas se alimentan de la pobreza, también, institucionalizada.

En el Estado de México hace mucho tiempo el hartazgo existe. El PAN desafió en distintos momentos al PRI y lo logró, lustros atrás, consolidándose en el llamado corredor azul. Su fracaso sobrevino porque nunca pudo consolidarse en todo el estado, básicamente en el oriente, la zona mas pobre, y que fue cuna de la izquierda con el PRD a la cabeza. Aun así, hay quien opina que la fruta todavía no estaba lo suficientemente madura para el triunfo de MORENA en el 2017.

En lo personal no estoy de acuerdo con estas opiniones porque un año después AMLO arrasaría en la urnas. En mi opinión fueron cuatro los factores que explican la apretada victoria de Alfredo del Mazo sobre la maestra Delfina Gómez hace seis años.

Primero, que Eruviel Ávila fue un gobernador trabajador y comprometido. Su origen en uno de los municipios más pobres y populosos, Ecatepec, lo llevaron a ser un gobernador sensible con la gente mas marginada pero también un excelente operador político que no descuidó ningún detalle de la elección. Peña Nieto no podía perder su estado y responsabilizó al gobernador de la elección. Sus buenas formas, su sensibilidad y su compromiso escrupuloso le permitió entregar buenas cuentas.

Segundo, la dispersión del voto. El candidato del PRD, ex alcalde de Nezahualcóyotl y hoy senador de MC, Juan Zepeda fue una gran sorpresa con 17% de los votos. La candidata del PAN que inició con grandes posibilidades se desplomó, incluso en el corredor azul, aún así sacó más del 11% de los sufragios. Incluso el PT postuló a su propio candidato, que aunque declinó de última hora para crear confusión entre el electorado, su nombre sí apareció en las boletas. Cinco candidatos a la gubernatura y cuatro de ellos con más de dos dígitos fueron la clave de la atomización del voto.

La tercera, es que los votos del PES, Nueva Alianza y el Verde le dieron el triunfo a Del Mazo. El candidato de esta coalición sacó 33.56% mientras que MORENA obtuvo 30.78%. El PRI perdió la elección como partido pues obtuvo 30.02% y los tres partidos integrantes de su coalición le dieron 3.54%. Los 207,893 votos de PES-NA-PV fueron los que determinaron el triunfo del PRI. Dicho de otro modo, MORENA obtuvo 1,871,658 y el PRI 1,832,598. Sin esa Coalición, Alfredo Del Mazo no sería gobernador del Estado de México.

Por último, y posiblemente la circunstancia más importante de aquella elección. AMLO entonces pre candidato único a la Presidencia por el partido que fundó, después de un gran impulso inicial dejó de asistir a eventos en el Estado de México. Su cálculo fue perspicaz, su elección no era la del Estado de México sino la Presidencial. Un triunfo de MORENA, que era muy factible, podría perjudicar su interés presidencial. Ante un eventual triunfo de MORENA en el Estado de México todos los partidos y todos los poderes fácticos podrían unirse en su contra en el 2018, ya lo habían hecho en el 2006. El triunfo de la maestra Delfina lo convertía en el candidato Presidencial a vencer, la prioridad era la elección Presidencial entonces la dejó pasar. Una vez mas su cálculo político fue el correcto. Y esas versiones de que hubo una negociación con Peña Nieto son totalmente absurdas, no tienen ningún fundamento real.

Estos cuatro factores que determinaron el triunfo de la Coalición que tuvo como su candidato a Del Mazo no existen en la elección del 2023. El Gobernador Del Mazo no está metido en la elección a diferencia de Eruviel. No hay dispersión del voto, solo hay dos candidatas. Los partidos emergentes no definirán la eleccion el papel de Nueva Alianza, del PT y del Verde no será fundamental y el PES no está en la boleta electoral. Pero, sobre todo, ahora sí, el Presidente López Obrador si está metido en la elección. A diferencia del 2017 esta si es su eleccion, el triunfo es fundamental para la continuidad del proyecto transexenal de la 4T.

Tampoco hay duda que la clase media que salió a votar masivamente por López Obrador casi 4,373,267 millones de votos entre MORENA-PT-PES mientras que Delfina había sacado 1,871, 542 votos. Dos millones y medio mas que Delfina tan solo un año después, aun cuando MORENA ha perdido impulso en el corredor azul y en el 2021 recuperaron algunos bastiones priistas y panistas, lo cierto es que no alcanzara ante lo masivo del voto popular sobretodo en el oriente del Estado.

El PES en el Estado de México llego a ser 5a fuerza electoral y su votación estuvo nutrida por sectores evangélicos tanto de clases populares como de clases medias. No hay duda que el PES se fortaleció del segmento electoral donde básicamente se movía el PAN. La ausencia del PES en la boleta electoral le permitirá al PAN incrementar su votacion.

Ante la falta de sublevación moral contra el estado de las cosas, los que me preguntan por quien votaran los simpatizantes del PES en el Estado de México, lo único que atino a decir es que ojalá voten POR LA DIGINIDAD. Que no se le apueste a la amnesia colectiva donde las hipocresías se convierten en la mayor de las complicidades. Si bien en la Biblia se nos enseña a que oremos por nuestros gobernantes, no se nos enseña a no ser dignos. La Biblia es un manual de civismo y de principios, por lo tanto, todos deben de ir a votar el próximo domingo en Coahuila y en el Estado de México. Que sea el voto ciudadano el que devuelva la dignidad a México y no la carrera de los desvergonzados partidos por ganar el futuro.

¿Será el Estado de México la recuperación de la dignidad ciudadana o sera simplemente ganar el futuro para los partidos políticos en contienda?

POR HUGO ERIC FLORES

COLABORADOR

@HUGOERICFLORES

LSN