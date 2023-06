‘Don’ king, el promotor ‘eterno’ del boxeo

El boxeo es un deporte único. Es una industria muy diferente a la de los demás deportes, no hay equipos ni ligas, con calendarios fijos, y se trata de boxeadores independientes que nacen para buscar ser alguien en la vida, con base en un gran esfuerzo, dedicación y sacrificio, sin pugilistas no hay deporte, no hay boxeo.

Son los entrenadores quienes les enseñan disciplina, técnica y estrategia, entonces descubren sus habilidades e inician su carrera con peleas a cuatro rounds.

Todos comienzan con combates en peleas modestas, organizadas por los promotores.

Sin promotores no existe el boxeo. Son ellos quienes dan vida al deporte. Todos ellos inician de la misma forma que el boxeador, organizando eventos modestos, vendiendo boletos, pegando publicidad en gimnasios, en las calles, buscan patrocinios y arriesgan su dinero, con la esperanza de que su evento logre, al menos, cubrir los gastos y salir tablas, o ganar un poco de dinero para su siguiente show.

Foto: Don King, José Sulaimán y Julio César Chávez hicieron historia en el mundo del boxeo.Foto: Especial

Eventualmente, logran conseguir una televisora para transmitir sus peleas, y así van subiendo de nivel; muchos ni siquiera llegan a esa etapa, algunos lo logran y, pocos son promotores de peleas de campeonato, e, inclusive, un selecto grupo logra convertirse en empresarios exitosos en este deporte.

Don King salió de la cárcel en Cleveland, e inició su carrera en el boxeo, con la genial idea de buscar a Muhammad Ali para un evento que generara fondos, y así, salvar un hospital de esa ciudad, que había perdido el apoyo financiero del gobierno, e iba a cerrar. La función fue un gran éxito, se salvó el hospital, Don King limpió su nombre ante la sociedad, y al mismo tiempo, se dio cuenta que esto era un gran negocio.

Así incursionó en el deporte de los puños, y como todo promotor empezó después con eventos modestos, introdujo sus ideas para llevar el deporte a otro nivel, y desde los años 60, empezó lo que sería el resto de su vida: promotor de boxeo.

El pasado viernes 9 de junio, Don promovió un evento en el Jai Alai, de Miami Casino. Un lugar que está siendo remodelado, nada espectacular, asientos alrededor del ring, una gradería con butacas viejas; vestidores improvisados y una cartelera de 10 combates.

El promotor en medio de Ali y Frazier, en la contienda que se disputó en Filipinas, en 1975. Foto: Especial

King regresó a sus inicios, salió a vender boletos, y colocó esta función en plataformas digitales para obtener ganancias en el pago por evento. Realizó su tradicional conferencia de prensa, que duró tres horas, y el pesaje al estilo de antaño. A sus 91 años, evidente y visiblemente cansado, despertaba emocionado cuando las cámaras se acercaban para darles entrevistas y promover su pelea: Regreso a la gloria. Adrien Broner, ex campeón mundial, controvertido y en constantes problemas con la ley, regresó al ring después de dos años, así como otras nueve peleas con jóvenes púgiles, buscando el sueño de algún día ser campeones, bajo el cobijo de este promotor legendario.

Don tiene la mayoría de los récords mundiales del deporte: 136 mil asistentes al Estadio Azteca, las históricas peleas de Ali vs. Foreman, en Zaire, conocido como Rumble in the jungle; Ali vs. Frazier, en Filipinas, Thrilla in Manila, y las múltiples funciones en las que presentó tres, cuatro y hasta cinco peleas de campeonato mundial en la misma cartelera con boxeadores legendarios como Ali, Foreman, Frazier, Holmes, Tyson, Leonard, Durán, Chávez, Azumah, Fenech, Chiquita, Finito, Carbajal, Norris y Jackson, entre otras decenas de mexicanos y más de una centena de campeones mundiales que pelearon para Don King.

Fue maravilloso acompañarlo en este evento, ver a su equipo de trabajo como en los viejos tiempos, y cómo él mismo es igual o más popular que cualquier campeón mundial de la historia; es toda una celebridad que vivirá en la eternidad por su paso en este gran deporte.

Este fue un fin de semana espectacular. Jaime Munguía regresó de la adversidad, como un guerrero y en el doceavo round, ganó una pelea que tenía perdida ante Sergiy Derevyachenko. El mexicano sacó el corazón para derribar al ucraniano en el último round, y así logró la victoria por decisión, sin la caída, habría caído; fue un cierre espectacular para conquistar el campeonato plata WBC en peso supermedio.

Teófimo López regresó al triunfo al vencer a Josh Taylor, por decisión clara y unánime, cuando el inglés era considerado el amplio favorito. El estadounidense está de regreso, y es campeón mundial una vez más, ahora en peso superligero.

Floyd Mayweather subió ayer al ring en Miami, en exhibición ante John Gotti III, un evento al estilo Floyd, con artistas musicales, que por sí solos llenan estadios. Lunay y Ozuna se presentaron para lograr un evento, que juntaron al mundo del boxeo, con el de la música popular de la actualidad.

¿SABÍAS QUE...?

WBC creó el Cinturón de la Libertad “freedom belt”, basado en la celebración de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, en lo que es ya un día de celebración oficial en ese país llamado Juneteenth.

Floyd recibió este cinturón reconociendo su labor altruista y de esperanza que ha logrado a través de su carrera dentro y fuera del ring.

Anécdota de hoy

Un día en casa, mientras Don comía los platillos que mi mamá doña Martha preparaba en sus visitas a México, mi papá le preguntó: “Qué es lo que te motiva seguir promoviendo, si tienes todo el dinero del mundo, si ya estás viejo y cansado como yo...?”. “José voy a morir promoviendo, es mi vida; mientras haya jóvenes que quieran ser campeones, ahí estaré, para que hagan realidad sus sueños, así como tú, ¿por qué sigues en esto...?”.

