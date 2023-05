Crisis en la sucesión presidencial

En Palacio Nacional deben estar muy nerviosos porque la sucesión presidencial y el proyecto de consolidación de la 4T está verdaderamente en crisis por las siguientes variables políticas.

Estado de México. Aunque el hartazgo a las administraciones priistas y la exigencia de cambio imperan en la opinión pública mexiquense, el crecimiento de la aceptación pública de la candidata Alejandra del Moral, de la alianza PRI-PAN-PRD, debe poner a reflexionar a Morena que la contienda presidencial de 2024 no va ser un día de paseo por el bosque de Chapultepec.

Salud del presidente. Probablemente, las complicaciones en el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador hayan incidido en su exigencia, no formal, que Morena debe tener a su candidata/o para el 1 de septiembre de este año.

Candidato de oposición. Los partidos y organizaciones de oposición comenzaron la pasarela de sus aspirantes a la presidencia. La verdad es que los políticos tradicionales como Santiago Creel del PAN, Beatriz Paredes del PRI o Miguel Ángel Mancera del PRD no van a prender la mecha de la sucesión presidencial. Sin embargo, ya sorprende la aspiración presidencial de José Angel Gurría, ex canciller de México y quien fuera el único mexicano que dirigiera una de las más importantes organizaciones internacionales, la OCDE en París.

Gestión gobernadores Morena. Los gobernadores del partido gobernante no están bien evaluados por las diferentes encuestas. Esto le da una gran oportunidad al PAN y al PRI de recuperar municipios y gubernaturas estratégicas en 2024.

División en Morena. Aunque el presidente López Obrador garantice posiciones políticas para los perdedores en la elección presidencial, esto no significa que existan rupturas públicas y secretas en 2024. Mario Delgado, debe garantizar, como presidente nacional de Morena, un proceso justo de elección del candidato de su partido. Sería muy costoso que Claudia Sheinbaum no reciba el apoyo público de Marcelo Ebrard o que la alcaldesa de la CDMX no haga todo lo posible para ganar votos en la capital. Esto le quita el sueño al inquilino de Palacio Nacional porque significa el triunfo o fracaso de su paso por la historia.

No obstante, Morena sigue teniendo la mayor probabilidad de mantener un candidato de su partido en la silla presidencial. Estas son sus variables positivas

Alta aprobación presidencial. El presidente de México mantiene un alto nivel de aceptación.

Mayoría de gubernaturas. En democracias débiles, los gobernadores y sus estructuras políticas son un factor decisivo en la movilización de votantes. Morena tendrá este factor a su favor en 2024.

Economía. El buen manejo de los indicadores nacionales y la reactivación de la economía de Estados Unidos están salvando a este gobierno.

Las elecciones de 2024 serán terriblemente competidas por lo que esta columna se reserva sus pronósticos políticos en este momento.

Agenda estratégica: El problema del fentanilo no es exclusivo de la triada EU-México-China. Esta columna confirmó que ciudadanos de Canadá están en la mira de EU porque están ingresando estos precursores químicos a Norteamérica.

