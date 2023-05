Ivanka, con campaña propia

Las cosas no pintan nada bien para el expresidente republicano Donald Trump, de cara a las presidenciales de 2024, no sólo por su cúmulo de problemas legales, sino porque varios de los aliados de su primer mandato ya no están con él. Es el caso de su hija Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner.

A tal grado, que Ivanka inició su propia campaña, pero para desmarcarse de la familia Trump, argumentando que no es igual a ellos. La ahora empresaria neoyorquina radica en Florida, haciendo vida de mamá comprometida con sus tres hijos y ha señalado que ya no se ve en la política.

Ha dejado claro que ama y respeta a su padre, pero que no lo acompañará en un hipotético segundo mandato. Hay que recordar que, en el primer gobierno de Trump, Ivanka fue una figura clave junto con su esposo en el equipo de asesores y con un acceso total a documentos de alta confidencialidad en Estados Unidos.

Durante su tiempo de asesores, la pareja reportó entre 172 millones y 640 millones de dólares en ingresos externos, en gran parte por su participación en los Hoteles Trump.

Pero en ese mismo lapso, a Kushner le fue diagnosticado cáncer de tiroides. Esa separación radical, provoca entre propios y extraños una serie de cuestionamientos sobre qué sabe esa pareja sobre el teje y maneje de la gestión Trump, al grado de ya no quiere participar más con el magnate; pueden ser acciones que en el mediano plazo traigan repercusiones a la familia.

Los esfuerzos de Ivanka, de 41 años, por sacudirse de la fama de su estirpe aumentaron considerablemente después de la derrota de su padre en las elecciones de 2020 y los violentos eventos del 6 de enero de 2021 al Congreso, luego de los cuales, ella y Kushner tomaron distancia y un largo descanso de las reuniones políticas y eventos sociales de los Trump.

El mostrarse diferente a la familia Trump no es nuevo. En una entrevista de 2017, Ivanka afirmó en Fox & Friends que sus puntos de vista diferían de los de su padre sobre varios temas políticos, a pesar de que ella asesoró su campaña presidencial, fue parte de su equipo de transición y se convirtió en su principal asesora, sólo que ahora parece que la decisión de apartarse es definitiva.

Hace un mes, el New York Post informó que Ivanka reemplazó por completo a los abogados que alguna vez compartió con sus hermanos Donald Jr. y Eric Trump en el caso de fraude fiscal, por una demanda por 250 millones de dólares contra la compañía de

bienes raíces de la familia, con 15 cargos, entre ellos, falsificación de registros comerciales y conspiración.

Además de distanciarse de sus hermanos, la decisión también podría indicar que ella podría estar cambiando su estrategia de defensa en el caso. Ivanka está en campaña de desprendimiento, pero para que cuaje su estrategia debería de decir lo que sabe.

Aunque eso pueda representar el clavo definitivo para enterrar las aspiraciones presidenciales de su papá, quien fiel a su costumbre lo negará todo. Son tiempos de campaña.

