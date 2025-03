Hija de Dulce defiende la memoria de la cantante y se le va con todo a Ofelia Cano: "mi mamá ya te odiaba"

El pasado 25 de diciembre de 2024, Dulce “La Cantante” falleció luego de haber permanecido un par de semanas en el hospital tras complicaciones pulmonares, ya que aseguran el intérprete de “Tu muñeca” presentaba metástasis de cáncer en dichos órganos, lo que complicó su salud y tuvo como consecuencia su fallecimiento.

Tras la muerte de la cantante, no pasaron ni 24 horas para que las polémicas y escándalos alrededor de su nombre comenzarán, y en ellos estuvo involucrada su hija Romina Mircoli, pues salió a relucir la presunta mala relación que madre e hija tenían, sin embargo, esto ya quedó aclarado. Ahora es la hija de Dulce quién sale a hablar su versión y envió un fuerte mensaje a Ofelia Cano quien fue la responsable de filtrar los audios de Romina.

En entrevista para la revista TVNotas, Romina Mircoli confirmó lo que se dijo sobre Ofelia Cano y las intenciones de la actriz de “pepenar” a los galanes de la fallecida cantante: “ella (Ofelia Cano) era dada de ir a buscar a los ex novios de mi mamá, yo no sé a qué nivel si le hacían caso o no”.

Según Romina, no solo ella se dio cuenta sino que muchas personas alrededor de Dulce le advirtieron sobre Ofelia Cano. La hija de la cantante también confirmó el supuesto consumo de alcohol incontrolado de la actriz: “la ví borracha muchas veces”.

Romina recordó que durante los últimos días de vida de su famosa madre, una persona cometió una imprudencia y le hizo saber a Ofelia Cano que Dulce estaba delicada en el hospital por lo que pensó que era buena idea que se reconciliaran, pero, la actriz no hizo nada al respecto más que pedir posada en casa de Romina por un trabajo que le había salido.

Debido a este tipo de cosas, entre otras más como la cercanía que mantuvo Cano con Cantú, hicieron que Dulce se decepcionara de su amiga y murió distanciada y con un gran enojo hacia Ofelia.

“Mi mamá ya la despreciaba (a Ofelia Cano) que lo sepa bien, ella andaba diciendo cosas ‘que yo la gran amiga’, no Ofelia, mi mamá ya te odiaba al final, y eso que andabas diciendo de que apenas me conociste, no es cierto tampoco…”, dijo Romina Mircoli

En la parte final de la entrevista, Romina dejó claro que le da gusto que poco a poco salgan a la luz todas las verdades sobre Ofelia Cano y le avergüenza saber como la actriz se expresa de otras famosas como Olivia Collins. Además la hija de Dulce sin pelos en la lengua le lanzó una fuerte amenaza a la mujer que ha ensuciado la memoria de su madre.

“Yo no le voy a pedir a la señora que pare, solo que se acuerde que ella también es abuela, también es mamá y creo que me lleva bastantes añitos, pero, que no se preocupe, así como ella quiere preservar la memoria de mi mamá, yo voy a preservar la suya cuando la señora ya no esté en esta tierra, que no se preocupe, yo sí tengo muy buena memoria”, finalizó Romina Mircoli