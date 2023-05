La Mesías del PAN

Hace años entrevisté a Lili Téllez en Diálogos y no pintaba para lo que es hoy, con un discurso tan faccioso como el que le escuché hace unos días.

Eso que llamó “la Derecha Moderna” ¿Quiénes la representan? Pues personajes como Bolsonaro, Meloni, Trump, Zelenski, etc. Lily exige “garantizar mayor competitividad de la oposición”.

La palabreja “competitividad” es muy neoliberal y aplicada a la competencia entre partidos, dice el periodista Víctor Ronquillo: “…nos remite a ella misma y asumirse como un producto en el mercado”.

Por ello los cambios de presentación y formato, para seguir en el gusto del consumidor político. Después suelta la Téllez: “Hay que definirse claramente contra los males que azotan a México”.

Ahí se está refiriendo a la 4T, que trata de pagar una deuda histórica haciendo valer el “primero los pobres”; otro supuesto mal sería el cobro de impuestos a los meca ricanelos o zanjar de tajo la guerra vs el narco, promovida por Felipe Calderón. Cambiarla atendiendo los orígenes y causas que mandan a tantos a las filas del crímen.

Y ésto es lo opuesto a los cochupos de García Luna con sus respectivos Presidentes, etc. Y ya cuando la Senadora se refiere a “esa élite progresista que ni conoce México”,apunta a todos aquellos que de alguna manera en este momento representamos el pensamiento crítico: desde nosotros los chairos a pié (o con algún Foro en Medios), filósofos, intelectuales, periodistas… porque incluso hay gringos conscientes como el maestro Noam Chomsky. Luego, ella habla “de defender la vida”: Es decir: NO a la despenalización del ABORTO. Para mí que ya le dieron su credencial del club del Yunque.

Aunque muchas de estas mujeres de ultraderecha se exhiban como feministas (a modo), la verdad esgrimen los mismos discursos machistas patriarcales que tanto han jodido a toda la humanidad desde hace miles de años, nomás que al revés volteados.

El machismo tiene mucho que ver (aunque no lo crean) con el capitalismo y son esos personajes los que quieren restaurar sus privilegios auto otorgados.

Mismos que no reconocen que la propia palabra “privilegio” es fascista en sí! En su choro doña Lily habló de los “valores tradicionales”, pero no tiene ni idea de que sólo habla de valores “morales”: sesgados, privados y que no necesitan ser comprobados y que se basan sólo en creencias personales.

Cuando los valores que debiéramos defender en público, son los valores “éticos”: que se sujetan a comprobación científica, histórica y sobre todo defienden los derechos humanos como el de que las familias pueden ser conformadas como se nos antoje y acomode.

Lily Téllez arenga por “una sociedad en donde todos caben”, pero “-amiga date cuenta- que propones una donde no caben quienes no tienen tus creencias religiosas, personas que no vivan la sexualidad como dice tu iglesia y en general población LGBT o progresista. En la que atacas CABEN TODXS, hasta tú con todo y tu discurso.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL