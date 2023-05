América, a evitar el fracaso

No hay de otra para Fernando Ortiz y el América. En estos momentos, ya no cuenta nada de aquello que nos han vendido como que es uno de los equipos que más puntos ha hecho en la temporada, que es el más equilibrado, que tiene al campeón goleador… Nada cuenta, si no se trata del título.

El DT ya no puede escudarse en ser un interino, y mucho menos en su novatez como entrenador. Porque desde el momento en que acepto dirigir a las Águilas, también aceptó todas las responsabilidades y críticas que hay en este club, al que su gente, rivales y todos los involucrados le perdonan poco.

En sus dos pasadas Liguillas, el América se quedó en semifinales; primero ante Pachuca, en el Clausura 2022, y luego ante Toluca, en el Apertura 2022. Hoy ha llegado, de nueva cuenta, a esta instancia, y se enfrentará al Guadalajara en otra edición del Clásico de México en instancias de eliminación directa.

Y entonces se le viene encima a Ortiz el reto de tener que sacar esta eliminatoria de manera convincente, demostrando que su futbol es mejor que el de un rival que también acaba de regresar a una semifinal, pero al que en la temporada regular le ganaste 4-2, y que no te gana desde los cuartos del Apertura 2020.

Por eso es que América es favorito sobre estas Chivas, a las que en los últimos cinco juegos les han ganado en tres ocasiones por dos empates.

Si nos vamos al análisis de lo que han generado en este torneo, habrá quien diga que tuvieron los mismos puntos y que América quedó por arriba por goles a favor. Pero eso es parte de lo que hace favorito al equipo de Ortiz, que debe manifestarlo desde el primer minuto.

El Guadalajara no tiene gol, y su gente “importante” al ataque parece dormirse y no tener los arrestos para los partidos importantes. Ya le ha sucedido en la temporada, en el Clásico y en otros juegos.

América, con todo y lo mal que jugó el primer tiempo ante San Luis, tiene un poderío ofensivo que debe manifestar ante Chivas.

No solamente es tener al campeón goleador, sino a otros elementos que son superiores a los del Guadalajara, como Diego Valdés, Jonathan Rodríguez y Álvaro Fidalgo.

Entonces, este América y su entrenador deben entender que no estarán jugando contra el Puebla, Pachuca o San Luis. Deben tener claro que juegan contra un equipo al que deben manifestar en todo momento que son superiores; es un adversario al que deben de tratar de noquear rápido, y mantenerlo en la lona, porque el americanismo así lo exige. Si después de dos eliminaciones en semifinales no lo entiende este DT, entonces quiere decir que nunca debió llegar a ese banquillo.

Porque para acumular estadísticas que adornan el currículum, para presentar proyectos en otros lados, de esos, está llena la banca de técnicos sin trabajo.

América requiere un entrenador que los lleve al título, y que los lleve de manera convincente, sin alterar su estilo, sin traicionarse en el terreno de juego.

América no está para otro fracaso, o para aguantarle a Ortiz que no puede con el equipo en semifinales.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ