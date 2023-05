Chat GPT, entre otras, llegó para quedarse

No se puede negar que la tecnología de IA se está expandiendo rápidamente en todo el mundo. La velocidad de adopción e innovación en productos y servicios de IA no se compara con todo lo que hemos visto antes y ha generado muchas expectativas sobre su impacto económico, científico y social. Desde Midjourney hasta ChatGPT, AlphaFold y más allá, el rápido aumento de los sistemas de IA es apasionante, revolucionario y extremadamente complejo.

A raíz de la aparición y auge del uso de herramientas de inteligencia artificial, como lo es ChatGPT, es importante conocer el impacto que tiene. Empiezo por nuestra región, Latinoamérica accedió este año un total de 303 millones de visitas a ChatGPT de acuerdo a Bloomberg, las cuales se dividen en Brasil 2.2%, Colombia 1.9%, México 1.7%, Chile 0.72%, Argentina 0.71%, Perú 0.71%, Ecuador 0.7%, y República Dominicana 0.4%.

Posicionándose Brasil en el décimo país que más la utiliza, seguido de Colombia en el 14 y México en el 16. Estas visitas en su mayoría son usuarios de entre 18 y 34 años, perfiles jóvenes especialmente masculinos.

Chat GPT se posiciona como la aplicación de mayor crecimiento en la historia, su lanzamiento se dio en noviembre de 2022, y el primer mes tenía 57 millones de usuarios.

Para enero 2023 tenía 100 millones de usuarios y 672 millones de visitas web. En comparación, TikTok tardó 9 meses en alcanzar los 100 millones de usuarios e Instagram 2.5 años. No solo eso, sino que esta herramienta es considerada el mayor avance tecnológico desde la creación del Internet, el primer motor de búsqueda o el lanzamiento del iPhone.

Sabemos que la IA tiene el potencial de crear beneficios significativos en toda la sociedad, pero también preocupaciones serias. Como lo son el sesgo de las respuestas, especialmente en temas políticos alineados con la izquierda 1 y como dato está disponible en 161 países, regiones y territorios.

No está disponible en China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Venezuela, Bielorusia, Cuba, Uzebkistan, Siria y partes de África 2 ; que se convierta en una fuente de desinformación al no tener conocimientos y/o experiencia en un dominio específico, por lo que la precisión y profundidad de la respuesta puede variar según la complejidad del tema (textos inventados); que no tenga principios éticos y que interfiera con cuestiones de privacidad y el uso y almacenamiento de datos personales.

Colectivamente, debemos asegurarnos de que esta tecnología enormemente poderosa con enormes impactos se implemente de manera segura y de una manera en la que podamos confiar en sus resultados. Con más dudas que certezas, si no la has usado es tú momento de intentarlo, esta o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial generativa. La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y no deja de dar de qué hablar.

Daniela Reyes Torres

Analista internacional

@danyreyest

