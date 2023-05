Diseño en femenino

No cabe duda del papel de la mujer en los procesos culturales y su importancia como constructora del fenómeno artístico en todos los tiempos, sin embargo, su tarea había quedado invisibilizada o subvalorada durante diversos bloques de la historia.

Al abrir un libro de historia del arte podemos encontrar, casi en su totalidad, autores masculinos, pero ¿dónde están las autoras? Es fácil cuestionarse si es que a lo largo de la historia no ha habido mujeres interesadas por la pintura, escultura, arquitectura o diseño. Por otro lado, en caso de pensar que sí las ha habido, puede entrar la duda de si no hubo tantas autoras o no gozaron de tanto talento artístico como para destacar frente a sus contemporáneos masculinos. No obstante, la realidad es que en todo este tiempo se ha impedido que el talento en estas mujeres se desarrolle y finalmente, han sido excluidas del canon, de su estudio y conocimiento.

Es desde el siglo XX y hasta nuestros días, que la mirada a su producción y relevancia en la cultura se reconstituye, cuestión por la cual, surge la necesidad imperante y el interés genuino de llevar a cabo diversas iniciativas en contribuir con los procesos de revaloración del papel de la mujer en diferentes campos de la creatividad humana.

La visión femenina nos ha acompañado a lo largo de la historia, las mujeres han sido parte de la innovación y creación en las artes, la moda, el diseño y la arquitectura, sin ellas la historia no tendría el valor que tiene.

Existen un sin fin de ejemplos de que muchas de las cosas que usamos y disfrutamos hoy en día, fueron diseñadas, creadas o desarrolladas por mujeres, desde una silla hasta un edificio. Han pasado 100 años después de la famosa anécdota en la que, Le Corbusier le cerró la puerta a la talentosa Charlotte Perriand, con un “lo siento, aquí no bordamos cojines”. Desde entonces, muchas mujeres han marcado un antes y un después en la historia del diseño, aunque aún en muchas ocasiones sigan sin tener la visibilidad de sus homólogos masculinos.

Los esfuerzos de las mujeres por ser parte de una sociedad que las incluya siguen presentes hasta la actualidad, aunque la forma en que el arte se crea y difunde haya cambiado. Por ello, el estudio de la participación femenina en el desarrollo y avance del arte sigue siendo motivo de interés; entonces, ¿Qué mejor que una mujer para estudiar la obra de otra mujer? Por ello resulta interesante ver como a través de la exposición Diseño en femenino, México 1940-2022 que se presenta en el Museo Franz Mayer, curada por Ana Elena Mallet y Pilar Obeso, se despliega un propuesta de análisis y acercamiento sobre la evolución del diseño creado en México por mujeres.

La muestra cuenta con más de 335 obras provenientes de quince estados de la República Mexicana y abarca 82 años de historia, un memorable recorrido por la evolución y la herencia artística y cultural creada por mujeres mexicanas.

Mediante una revisión que integra el diseño editorial, industrial, textil y otros campos, la muestra propone no sólo catalogar casi ocho décadas de diseño hecho por mujeres, sino también formular una visión crítica sobre las condiciones materiales bajo las que estos objetos han sido elaborados. Así como sacar a la luz, estas propuestas aún latentes alrededor de la historia, la visión artística y las nuevas concepciones creativas concebidas por mujeres.

