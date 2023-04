¿Qué tan importante es el huevo, la tortilla y el pollo para los mexicanos? Mucho.

Sólo para que nos demos una idea, en el caso del huevo, el Gobierno Federal mexicano asegura que nuestro país es el cuarto productor mundial de huevo con más de 2.77 millones de toneladas anuales. Jalisco destaca como productor de huevo; su parvada de postura genera más de 1.5 millones de toneladas al año. Para México, la exportación de blanquillos le representa un ingreso económico de 2.1 millones de dólares. Uno de cada 27 huevos que se producen en el mundo lo genera la parvada de postura mexicana.

En cuanto a las tortillas, su consumo per cápita es de 56.7 kilogramos anuales en el sector urbano, es decir 155 gramos diarios, equivalente a seis tortillas diarias por persona, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En el medio rural el consumo anual es de 79.5 kilogramos, 217 gramos diarios o el equivalente a 9 tortillas diarias en promedio por mexicano.

Y sobre al pollo, su consumo sigue creciendo en México. En 2021 se experimentó una fuerte subida con respecto al año anterior, con la intención de llegar a las 4.85 millones de toneladas, y para satisfacer esos niveles de demanda las importaciones jugaron un papel crucial. De acuerdo con los datos del Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne), la estimación de producción de pollo nacional para 2022 ascendía a 3,9 millones de toneladas, mientras que el resto hasta completar los 4,85 millones de toneladas tuvieron que llegar del exterior.

El incremento ocurrió por un aumento en la demanda de carne de pollo, carne deshuesada y muslos de pollo, tras las restricciones originadas por la pandemia sanitaria.

Podríamos seguir, pero dejaremos hasta aquí la importancia de estos tres alimentos de la canasta básica, pues el tema es que las mafias mexicanas también tienen claras esas cifras, y en muchos estados de nuestra hermosa República Mexicana, son ellos, ‘los malos’, quienes ahora manejan su distribución, acceso y hasta quien puede o no venderlo.

Basta con ir no tan lejos, allá en el Estado de México, donde la gente, me refiero a la población, a los ciudadanos, saben perfecto quienes son los que manejan el ingreso de estos tres productos a sus municipios. Todos lo saben pero nadie menciona nombres de grupos ni señala a otros. Dicen que desde que esto comenzó, me refiero al tráfico de pollo, huevo y tortilla, las cosas se han calmado, y las balaceras han disminuido al igual que los secuestros. Hasta cuentan que de cierta forma se sienten más tranquilos.

Entonces resulta que cada vez más las mafias se van apoderando del mercado nacional, saliendo de sus orígenes básicos, como el tráfico de sustancias tóxicas, y ahora cambiando de giro para manipular el consumo y distribución de pollo, huevo y tortilla.

Sin embargo, la cosa no se queda sólo a este nivel, habrá que ver quién está detrás de todo esto, si se trata de políticos, gobernantes, o empresarios.

POR KARINA ÁLVAREZ

FACEBOOK: @KarinaPeriodismoSocial

TWITTER: @KAFARK84

CORREO: K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

INSTAGRAM. KAFARK

LSN