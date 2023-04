El fenómeno de la Rosalía

Habrá gente que se enloquezca por Rosalía y habrá otra que no le guste para nada su música, pero independientemente de los gustos de cada quien, lo que nadie puede negar es que “esta tía” es un verdadero fenómeno musical, social y cultural. Y sin duda, hemos visto su poder, en cada una de sus presentaciones en México.

Rosalía Vila Torbella, lleva muy poco tiempo en la industria musical y no hay persona que no sepa de su existencia y que no haya escuchado su música. Representa un estilo musical muy particular, ya que sus melodías son una especie de flamenco, con pop latino, música urbana y al mismo tiempo experimental.

El fenómeno de Rosalía ha llegado a tal nivel, que incluso han sacado un libro sobre lo que ha representado su presencia en la industria musical pero también en la sociedad. Sus videos y bailes reflejan creatividad y una mezcla de ritmos nunca antes vistos, no por casualidad varios talentos periodísticos se han dado a la tarea de analizarla a través del libro La Rosalía. Ensayos sobre el buen querer. Aquí se habla del flamenco, del concepto del “nuevo flamenco”, en donde se comenta de lo tradicional mezclado con lo nuevo. Pero la pregunta que surge cuando hablamos de esto es: ¿Qué la convierte en un fenómeno? Primeramente, representa a la generación millennial, con un estilo urbano, kitsch y cute, con largas uñas postizas que simbolizan esa feminidad, pero también el feminismo. Sus influencias son muchas, desde Diego el Cigala, hasta Lola Flores, Beyoncé, Pedro Almodóvar y Kanye West, entre otros.

Otra causa de su popularidad es la polémica que ha generado por la apropiación cultural, ya que varios gitanos la han criticado por usar el acento andaluz, pero con otros rasgos e ingredientes nuevos. Se dice que para romper las reglas hay que saberlas primeramente a la perfección y Rosalía las sabe, ya que ha estudiado a profundidad el flamenco, por lo que se ha adueñado de algunos rasgos gitanos, para mezclarlos con otros. Sus videoclips, sus presentaciones en vivo y sus coreografías sin duda han sido parte fundamental de su identidad y, por lo tanto, de su éxito como fenómeno musical; cuando la cantante española estaba en sus inicios, su show era sentada en una silla al estilo flamenco, cantando y moviendo las palmas.

Las colaboraciones con otros artistas también han rendido frutos, como C. Tangana, J. Balvin, y ahora su futuro esposo Rauw Alejandro.

Pero, sin duda alguna, el éxito de Rosalía se debe a que nadie es como ella y ella no es como nadie más, tiene que ver con autenticidad, con esta idea de que voy a hacer lo que yo quiera, bien hecho, le guste a quien le guste, y a quien no, no me importa. Esa mezcla de creatividad, con excentricismo, feminidad, fuerza y musicalidad, son lo que hacen que todos sepamos quien es la cantante española y que algunos otros se hayan acercado al género del flamenco, que nunca antes habían tenido familiaridad.

Tal vez por esto, ha movido masas cada vez que llega a nuestro país, y sus conciertos se abarrotan y se agotan al poco tiempo de salir los boletos a la venta. Me queda claro que tendremos el fenómeno de Rosalía para rato.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

