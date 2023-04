Manuel Velasco entrampa a Rutilio

El morenista Rutilio Escandón, después de casi 51 meses como gobernador en Chiapas, no se percató que el gobierno de su antecesor, Manuel Velasco (senador por el PVEM), le había dejado una deuda de 18 mil millones de pesos, tan sólo en el sector salud, donde saquearon caros equipos como las resonancias magnéticas. Se había denunciado que Manuel tenía miles de “aviadores”. Si no sabía del gran fraude, malo; y si sabía, pero no ordenó a su fiscal, Olaf Gómez, actuar, es peor. La complicidad es delito.

DURANGO: Si bien recibió del panista Jorge Salum un municipio violento, el actual alcalde, Toño Ochoa, va de mal en peor. Aglutina más de 60% de los delitos de toda la entidad y su policía agrede, sin castigo, a mujeres en retenes carreteros ilegales. La corrupción, negligencia, la falta de autoridad y la impunidad, insulta a los habitantes de la capital del Estado que gobierna Esteban Villegas. Toño, una decepción.

HIDALGO: Menudo escándalo se generó en el Congreso local, dominado por Morena, por acusaciones mutuas de “moches”, para aprobar designaciones en el gobierno de Omar Fayad (PRI). La morenista Sharon Macoteca, acusó al también morenista, Jorge Hernández Araus, ex líder del Congreso, de “ofrecer dádivas” a sus compañeros para aprobar los nombramientos de titulares de la CDHEH y la Auditoría Superior. Cañonazos de 50 mil pesos. Pese al voto de silencio en Semana Santa, los legisladores oficialistas tienen heridas profundas.

JALISCO: El gobernador Enrique Alfaro le deja un cochinero al líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En la sucesión estatal para 2024, ya se crearon dos grupos. Uno lo encabeza el senador Clemente Castañeda de la mano de Alberto Esquer, titular de Asistencia Social del Estado, y Salvador Zamora, alcalde de Tlajomulco. Va solito el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, mientras que José Frangie, de Zapopan, se da a querer. Todos suspiran por la silla de Alfaro, quien tiene un futuro incierto.

GUANAJUATO: A partir de un piñón estuvieron el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, con el secretario de Gobernación Adán Augusto López, en la toma de posesión del presidente de la Concamín, José Abugaber, hace unos días. Adán calificó a Diego como “un gran gobernador”. Es claro que públicamente Adán y el góber demuestran su amitad desde que tomaron posesión de sus estados como gobernadores en 2018. ¿Suma panistas la precampaña?

SINALOA: La apuesta del exalcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, es el olvido y a la maraña de recovecos de la justicia, para evitar ser enjuiciado por el caso de las luminarias con Azteca Lighting. Todo parece pólvora mojada.

AGUASCALIENTES: Vaya confesión de la rectora de la Universidad Autónoma, Sandra Pinzón: apenas puede cubrir 40% de la cobertura de educación superior. Esto se debe a la falta de viabilidad financiera de la institución que recibió de su antecesor Javier Avelar González. Eso de pasar de la cátedra a la burocracia universitaria abandonan la pulcritud de la academia.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

MAAZ