8M, un año más de lucha e indiferencia

El 2021 ha destacado por ser el año con más feminicidio en el país, hoy en día, continúa siendo el año más violento para las mujeres, y agosto, el mes en el que se rompieron cifras récord de víctimas de feminicidio.

El aumento en estos hechos violentos comenzó de forma notable en diciembre de 2018, mes en el que se advirtió el primer gran incremento estadístico de feminicidios, presentando un aumento constante hasta el 31 de enero de este año en que según cifras oficiales se han asesinado a 30 mil 084 mujeres en México, de las cuales 4 mil 104 fueron víctimas de feminicidio, 11 mil 720 víctimas de homicidio doloso,14 mil 260 de homicidio culposo, ello sin contar las desaparecidas o la cifra negra. La realidad es que matan 11 mujeres al día.

Casi el 50% de las mujeres en México, ha sufrido violencia sexual una o más veces a lo largo de su vida, circunstancias que han ido en aumento con el paso de los años. La prevalencia de la violencia sexual en el ámbito escolar es del 17.9%, en el ámbito laboral es del 14.4% y en el comunitario es del 42.2%. Estas cifras son tan solo una de las miles de razones para salir a marchar este 8M, no podemos ser indiferentes y normalizar que todos los días maten a 11 mujeres por el solo hecho de ser mujeres.

Debemos luchar para que el gobierno no siga dando la espalda a más de 64 millones de mujeres que todos los días vivimos con miedo. Debemos unirnos, alzar la voz, luchar y honrar a las que ya no están, a las que sus historias no llegaron nunca a la televisión, a un periódico o a nuestras redes sociales, Honremos a sus familiares que sufren su perdida y que siguen siendo victimas, a las madres incansables que buscan justicia y a las niñas y niños que perdieron a su madre.

Esta lucha inagotable tiene sus recompensas; hace poco se aprobó en Puebla la #LeyÁcida, la cual tipifica los ataques con ácido como tentativa de feminicidio y sancionará hasta con 40 años de prisión. Este logro es principalmente gracias a la lucha de activistas que han vivido en carne propia los ataques con ácido, como la saxofonista María Elena Ríos.

Se aprobó también la #LeyMonzón, en honor a la abogada feminista Cecilia Monzón, víctima de feminicidio, para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a las personas investigadas por el ilícito. Las mujeres hemos logrado que se marquen precedentes en todo el país, tal como se hizo con la tipificación del feminicidio, la #LeyOlimpia, la #Ley3de3 contra la violencia, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre muchos otros ejemplos.

El año pasado fuimos más de 75 mil presentes en las calles de la Ciudad de México, y en este, a pesar de que parezca que no nos ven ni nos escuchan, seremos más. Vestidas de morado nos verán un año mas. A todas las mujeres de México les pido que se sumen a esta lucha, desde donde estén y a su manera, a todas las mujeres de México les digo que cuentan con Acción Nacional, con nuestras legisladoras, alcaldesas y gobernadoras, para acompañarlas en esta lucha que va mas allá de colores, partidos e ideologías, demostremos nuestra fuerza, demostremos que juntas, podemos todo.

Laura Esquivel Torres

Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN

Sigue leyendo:

México, las mujeres y la discriminación

Rihanna y la maternidad