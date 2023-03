Las remesas y su punto ciego

En el tema de las remesas hay un punto ciego que el Gobierno de México no está observando y que podría ser solución a la “situación” que enfrenta por posibles investigaciones del Gobierno de Estados Unidos respecto al envío de remesas a través Banco del Bienestar - Financiera para el Bienestar, así como para el reto que tiene la Cancillería de ofrecer soluciones concretas a la bien fundada demanda para implementar políticas de migración ordenada con nuestros vecinos del norte.

¿Cuál es el punto ciego? Los trabajadores agrícolas temporales y soluciones Fintech de origen mexicano que ayudan a mitigar retos sociales y financieros relacionados con lavado de dinero a través de las remesas.

Vámonos a los datos. Un trabajador agrícola temporal en Canadá tiene ingresos mensuales que duplican (45 mil pesos) el ingreso promedio mensual de la clase media mexicana (23 mil 451 pesos). Además, es casi seis veces mayor a la remesa promedio total que reciben regularmente los bancos mexicanos. No solo eso, tan solo este año podrían ser 35 mil trabajadores temporales en Canadá y 5 mil en Estados Unidos y potencialmente serían 500 mil trabajadores temporales en ambos países más sus familias en México.

¿Cuál es la solución? El modelo que propone Labora, una Fintech de origen mexicano con sentido social que apoya a los trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá disminuyendo comisiones, mejorando tipo de cambio y contribuyendo a la inclusión financiera. Esta startup es apoyada por la prestigiada universidad Simon Fraser y ha sido reconocida con 12 premios y distinciones. ¿Qué le falta? El empuje del Gobierno de México.

¿Cuáles son los retos sociales en nuestro país que ayuda a mitigar? Al menos tres. Primero, rompe barreras para la inclusión financiera, al formalizarlos los trabajadores pueden acceder a créditos y afores (ya tienen acuerdos firmados con la Consar). Segundo, disminuir que sean víctimas del crimen organizado ya que los mecanismos que utilizan hoy hacen que el dinero recibido por los familiares en México llegue en efectivo. Tercero, abuso por parte de familiares que al saber que tienen acceso a esas cantidades de dinero, les piden “prestado” y menguan su trabajo.

¿Por qué debe ser de interés de la Cuarta Transformación y del Presidente López Obrador? El modelo para transferencia de remesas de Labora cuenta con las autorizaciones del Gobierno de Canadá y relación cercana con los empleadores, por lo que contribuye al impulso de la región de Norteamérica y suma positivamente al Nuevo Plan de Acción Canadá – México y la migración como uno de sus pilares.

Este modelo puede sumar al trabajo que realizan el Canciller Marcelo Ebrard y Roberto Velasco de la Cancillería en dos vertientes. Primero, tiene potencial para ser utilizado como ejemplo de lo que el presidente López Obrador quiere lograr con Estados Unidos: migración ordanada. Y, segundo, respecto al TMEC ayuda a contribuir a generar condiciones laborales equitativas en los tres países. Este último debería ser también del interés de la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo.

La solución está, el modelo es rentable para toda la cadena de valor y es congruente con lo prometido por la #4T. No, no es Tesla, pero también significa bienestar para México y no pide subsidios, da soluciones humanas a través de la tecnología.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

PAL