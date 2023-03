Dejar atrás es necesario e inevitable

La manera de ver las cosas, hasta hace algunos años, ya no encaja con la realidad, debido a que existe todo un mundo de cambios a nuestro alrededor, sin que podamos tener las previsiones de antaño.

El presente resulta confuso ante un panorama que pudiera ser radicalmente opuesto a lo planeado. En ese sentido, miles de personas se sienten arrastradas frenéticamente dentro de un sistema donde el saber e ignorar, son parte del nuevo estilo de vida. Donde la protección ambiental se nos ha planteado, como una necesidad para poder seguir habitando este planeta.

El mundo plantea nuevas formas de conseguir energías limpias, mientras que nuestro país no deja pasar el día 18 de marzo, en donde México celebra que en 1938 nacionalizó el petróleo. Ese elemento, que aún sigue siendo el eje central de la movilidad y producción masiva de elementos industriales, ya sea en forma de plásticos, Gasolina, Gas butano, Asfalto, Plásticos, Fertilizantes, y un largo etcétera, pero que ha empezado a descender en relevancia, debido a la disyuntiva trascendental de que el calentamiento global ha puesto en riesgo la supervivencia humana.

Desde luego, no podemos pretender que el uso de este recurso desaparezca rápidamente ya que forma parte de muchos procesos industriales. Tan sólo debes preguntarte de qué material están hechas las jeringas, los preservativos, las tiras reactivas de diferentes usos, ya sea para definir el nivel de glucosa en sangre, un embarazo, alcoholemia, o la presencia de drogas, o como lo conocen millones de mujeres, en la versión de lápices labiales. Baste con decir, que existen más de 30 derivados del petróleo que son realmente importantes, y para los que aún, no tenemos sustitutos.

Pese a lo anterior, estamos viviendo un punto transicional, donde lo que importa es la rapidez para dejar de usar este elemento, y evitar nuestra propia extinción. Por lo anterior, se puede decir que es un tema necesario, dado que no queda mucho por hacer, frente a la alteración que la propia era industrial, basada en este hidrocarburo, ha generado, por lo tanto, resulta inevitable el cambio de vida.

Cuando hablamos de cambio, debemos pensar que algunas cosas de siempre ya no funcionan bien, y otras nuevas todavía no lo hacen. Por ello creo, que un elemento inerte como el petróleo, no requiere de una defensa sostenida, bajo el discurso de la soberanía nacional; dado que no es congruente con la planeación de un modelo mexicano de cero contaminación. Eso se hace evidente, si observamos las políticas públicas imperantes en todo el país, que desincentivan el uso de automotores a gasolina y diesel, mediante la imposición de sanciones relacionadas con la deterioro ambiental.

Así que convocar a una parada, por la defensa petrolera, debería resultar inaceptable, porque son versiones que se repelen una a otra. Para que lo anterior sea muy claro, otros países nos pueden sorprender. En el mundo árabe se ha determinado hacer un cambio de dirección, a pesar de haber progresado en riqueza y desarrollo, basados en la industria petroléra, por lo que han entendido que el cambio disruptivo, necesita una reorientación hacia otras fuentes energéticas, como la solar o la eólica, tal y como lo demuestra, una inversión, a través del Softbank por 200.000 millones de dólares, a efecto de generar energía limpia a través de la granja solar más grande del planeta en Arabia Saudita.

Entonces, es muy probable que en menos de 10 años la caída del petróleo sea súbita, tal y como sucedió con el carbón. No tendríamos que defender la soberanía nacional basada en el petróleo, porque ningún país pretenderá invadir México, para obtener este hidrocarburo de sus pozos casi vacíos. Al contrario, nuestro país busca trabajosamente inversión, para auxiliarse en la detección de nuevas zonas de explotación, porque cada día se presentan mayores dificultades para encontrarlo.

1938, fue un año emblemático para nuestro país, es parte de nuestra historia, el General Lázaro Cárdenas miró al futuro, sigamos su ejemplo en el 2023, con la tecnología alcanzando nuestros destinos, con un dinamismo que empuja hacia delante, y con el tiempo por agotarse para evitar una destrucción ambiental masiva. Es necesario, perseguir un futuro lleno de consciencia social, política y ambiental, como en aquellos tiempos.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

LSN