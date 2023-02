Un plan B para el Felipe Ángeles

La situación es complicada, con tendencia, hay que aceptarlo, a dramática. Nomás no hay modo de hacer rentable el AIFA, y miren que todo el genio emprendedor de nuestro presidente, el Elon Musk de las paraestatales, ha apuntado sus baterías a esa causa.

Ni con el vuelo de Houston que falla marrulleramente la prensa conservadora; ni con el vuelo cada no sé cuántas semanas de Caracas, y que viva el espíritu de Bolívar; ni con las tlayudas, perdón: doraditas de doña Carmen, a 35 pesos la pieza; ni con el tianguis de ropa pirata; ni con el gancho que significa ese muñecote inflable de un militar que recibía a los viajeros y sus familiares a la entrada misma del aeropuerto; ni con el video padrísimo que hizo Epigmenio Ibarra (esperemos que el golpazo en el coxis de cuando inauguraron, por aquel sentón, no le haya dejado secuelas al compañero: nuestra solidaridad desde esta tribuna); ni con la figura tutelar de Juan Escutia, en caída patriótica sobre los mingitorios; ni con el tren, chu, chu, chu, que llevó al presidente y al gabinete hasta Santa Lucía. Nada.

El gobierno del cambio tiene que meterle 100 millones de pesos al mes en subsidios al mejor aeropuerto del mundo, porque los 10 millones que produce no dan, literalmente, ni para la nómina. La obra que hace ver a Norman Foster como a un maestro de obras sobre pagado, y al aeropuerto de Frankfurt o el de Singapur como a una base de microbuses, nomás no jala. La incomprensión golpea al Felipe Ángeles. Así que, me parece, es momento de pensar fuera de la caja. De aplicar algo que nuestro líder conoce de sobra: una plan B. De reinventar el AIFA.

Esta columna es pues, propiamente, una convocatoria. Díganme, lectoras, lectores: en el entendido de que aviones no van a llegar o salir muchos más, ¿qué debemos hacer con el AIFA? ¿Un acuerdo descentralizador con el crimen organizado para trasladar hasta ahí a todos los vendedores de Tepito, en la lógica del tianguis pirata de pantalones de mezclilla y en plan abrazos, no balazos? ¿Canchas de beis? ¿Ooooootro centrote cultural, onda Los Pinos, para que se den vuelo con los huipiles? Mejor: ¿una nueva residencia oficial, para liberar Palacio Nacional sin quitarle el espacio huipilero a la Secretaría de Cultura?

Estoy seguro de que un hijo del pueblo como Adán Augusto, plausible próximo presidente, o como el camarada Noroña, que va escalando posiciones en la contienda sin importar los escurrimientos de moco y algunos otros traspiés, estarán encantados de vivir en el Edomex. La decisión, como sea, no puede demorarse. Imagínense: la idea es que nuestro líder pueda echarse otra inauguración antes de entregar la silla presidencial.

Pronúnciense, pues, lectoras, lectores. Escriban, les ruego. El consultorio virtual del doctor Patán está a su disposición.

Julio Patán

Colaborador

@juliopatan09

LSN