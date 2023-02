Alex Mercado: hechizar el oído desde la oralidad

“Mis versos en canciones” es el título que le da nombre al noveno material discográfico del experimentado pianista mexicano Alex Mercado. A diferencia de sus otras producciones, en esta ocasión Alex hace explícita su ferviente pasión por la literatura y la música junto a las cantantes María Katzarava, Jenny Beaujean, Lucía Gutiérrez, Ingrid Beaujean y Valentina Marentes. A nivel estilístico, una de las principales premisas para la concepción de la obra fue darle prioridad a la importancia de la oralidad como uno de los hilos conductores del discurso sonoro.

En cuanto a las intérpretes, dos exponentes jóvenes que no rebasan los 25 años de edad, como son el caso de Valentina Marentes y Luciana Gutiérrez (ambas nacidas en la ciudad de Xalapa) imprimen una particular manera de aproximarse a poesías donde se entretejen influencias que provienen del jazz contemporáneo, además de la música tradicional veracruzana con la cual se empaparon desde su niñez. Por su parte, las hermanas Ingrid y Jenny Beaujean, dotadas de una trayectoria más amplia, exponen una particular manera de relatar que puede transitar desde la lectura textual de la poesía o trasladarse hacia recursos interpretativos más abstractos como el scat. En el caso María Katzarava, aunque es evidente su expertise como cantante de ópera, no rompe el molde conceptual del disco, sino que contribuye a ampliar el espectro de la obra en su totalidad.

Ante el cuestionamiento sobre por qué Alex decidió utilizar únicamente voces femeninas, además de evidenciar que hay pocos cantantes masculinos de jazz en el país, la decisión tuvo que ver con la tesitura que posee la voz de la mujer; misma que describe como “un hechizo para el oído”.

En suma, esta nueva producción es un testimonio factible que evidencia las raíces creativas de Alex y su apuesta por generar, a través del arte, un acto que provoque transformaciones tanto en el individuo como en la sociedad.

Por cierto, el disco se presentó el pasado 4 de febrero de 2023 en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, ante un público que se mantuvo expectante a lo largo del concierto, con respuestas variadas pero receptivas en todo momento. Por lo pronto pueden escuchar cuatro sencillos en las principales plataformas de distribución digital como Spotify, Amazon Music, Itunes Music, entre otras.

¡Hasta la próxima jazzofilos!

Por: Pablo Iván Argüello

Profesor de Etnomusicología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

@antropologojazz

