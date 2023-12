Un campeonato que le hizo justicia al América

Es una realidad que en el futbol no es siempre es de merecimientos, pero en los últimos años nuestra liga, ha carecido de justicia y la falta de premiación a los equipos que mejor juegan a la pelota, y el domingo pasado en la cancha del Estadio Azteca, se coronó la institución que dominó el campeonato de inicio a fin, con un plantel avasallador y con un técnico, que cayó como anillo al dedo para la exigencias que se tienen en Coapa cada semestre.



El América venía de varias temporadas muy buenas quedándose cerca de pelear el título, precisamente en el Apertura 2022 y Clausura 2023 perdiendo en las instancias de semifinales. La primera ante Toluca, y la segunda contra Chivas, claramente la más dolorosa. Sin embargo, con base en esa furia y vergüenza deportiva que solo los azulcremas tienen, fueron apuntalando con piezas claves para tener una escuadra sólida.



El presidente deportivo del equipo, Santiago Baños, fue el principal responsable de traer los refuerzos que le dieron a las Águilas ese salto de calidad que necesitaban. El dueño, Emilio Azcárraga, y el presidente operativo, Héctor González Iñárritu, apoyaron en todo el proceso a Baños, quien no dejaba de ser criticado por los medios ante la falta de título.



Luego de la llegada del colombiano (naturalizado mexicano) Julián Quiñones, del mexicano Kevin Álvarez, y el estratega brasileño André Jardine, la escuadra fue encontrándose al pasar del torneo, y pese a las ausencias de Henry Martín y Diego Valdés, en algunas fechas de la fase regular, el equipo nunca perdió el rumbo. En la fiesta grande con plantel completo, los jugadores volaron, las combinaciones y el entendimiento que mostraban en la cancha era singular, y aunque perdieron con el Atlético de San Luis, en la semifinal de vuelta, la verdad es que ese partido era un trámite, la eliminatoria ya estaba definida, y Jardine hizo muy bien al descansar a sus pupilos para la final, donde se vio que estaban enteros.



La final frente a Tigres fue muy pareja, la ida fue un duelo muy disputado, y los dos conjuntos hicieron lo necesario para que todo se definiera en el Estadio Azteca. Para la vuelta, el partido fue espectacular con llegadas claras en ambos arcos, y con un Coloso de Santa Úrsula pletórico.



Todo marchaba para ser una de las mejores finales de nuestro balompié hasta que llegó un error garrafal de Raymundo Fulgencio que sentenció la serie. Una agresión hacia Julián Quiñones, que el árbitro Adonai Escobedo no dudó en sacar la tarjeta roja. La decisión fue polémica, por supuesto, el silbante de 36 años tenía argumentos para sacar la amarilla, y también, la roja. La culpa fue del jugador de los felinos por cometer semejante error al tener cinco minutos de haber ingresado al campo.



Era cuestión de tiempo para que los azulcremas anotaran el gol que los pusiera al frente y definiera el juego, Julián Quiñones lo marcó y puso a rugir a todo el americanismo que tenía guardado desde hace cinco años el sentimiento de ser campeón. Además, el cafetalero festejó como Christian “Chucho” Benítez, haciéndole un pequeño tributo en un momento memorable.



Más tarde cayó el tanto de Richard Sánchez y después vino el autentico golazo de Jonathan Rodríguez para cerrar la noche, con una narración icónica de Andrés Vaca que puso a vibrar a toda la audiencia con la famosa frase de “Cabecita a puertaaa”.



El entrenador André Jardine se convirtió en el tercer director técnico campeón en su primer torneo al frente de las águilas igualando lo hecho por Jorge Vieira y Miguel Ángel López.



El título número 14 simplemente provocó todo lo que el América puede llegar a generar, una verdadera felicidad y una enorme envidia. Es lo que el club más grande de México causa.

POR MARIANO TORRES

