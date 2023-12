¡Ya contéstenle a Alma Alcaraz!

La exdiputada local de Guanajuato Alma Edwviges Alcaraz se sincera cuando se le pregunta si para ella, como para nosotros, resultó una sorpresa su triunfo en las internas de Morena para ganar la precandidatura al gobierno de la entidad.

-La verdad sí, no creía que iba a ganar. ¡Me sorprendieron los resultados!

Es raro, casi imposible, oír a una política o político sincerarse como Alma Edwviges. Y no es la única confesión.

Alcaraz no figuraba entre los favoritos, mucho menos cuando los lunes de las mañaneras con AMLO fueron para Ricardo Sheffield, procurador Federal del Consumidor, quien sólo obtuvo 24.4 por ciento frente a 23.4 por ciento de la exdiputada, una pobre diferencia si se considera el cargo nacional y su roce con AMLO.

Sheffield además salió con negativos altos, por lo que la reconfiguración de Morena y la equidad de género en las encuestas terminó favoreciendo a Alcaraz. Si no era el exprocurador las tendencias apuntaban en favor de Antares Vázquez Alatorre o Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, para quedarse con la precandidatura, pero no fue así. Miren a Morena como marca no le va mal en Guanajuato a pesar de ser tierras panistas desde hace más de 25 años, pero para ganar se requiere altura de miras. Sheffield terminó reconociendo el triunfo de Alacaraz, pero los otros dos no han querido ni tomarle la llamada.

–No me contestan el teléfono. Es importante estar unidos–, dice Alcaraz durante una reunión con columnistas y directivos de El Heraldo de México. Hay compañeros que muchas veces no pueden ayudar a ganar, pero pueden ayudar a perder. Necesitamos estar juntos.

Han de querer tanto Antares Vázquez como Ernesto Prieto que les llamen de Palacio Nacional para que hagan lo necesario para unidos enfrentar al PAN, pues Morena como marca está en un empate técnico con el partido albiazul.

•••

Uppercut: En la carrera por las nueve gubernaturas que estarán en juego en 2024, el respaldo de las presidenciables Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez será significante para sus candidatos, sobre todo en las entidades que sus partidos gobiernan. Además de Guanajuato, en Yucatán, que ha sido totalmente panista y priista, poco se vislumbra la presencia del aspirante de Morena y sus aliados, del Verde y PT. Las cifras de las últimas encuestas, le dan una ventaja al candidato del PAN, Renán Barrera sobre el morenista Guacho Díaz. Una de las razones de conservar esa ventaja, puede ser el gobierno que ha hecho Mauricio Vila, quien ha conservado a Yucatán como el estado más seguro del país, lo que ha llevado inversiones. Ni Jorge Carlos Ramírez Marín ni Rommel Pacheco, que dejaron el PRI y PAN, respectivamente, han logrado levantar al candidato del partido de López Obrador para dar la pelea.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

EEZ