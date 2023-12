Bonanza por decreto

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, reza el dicho, y así, el domingo Javier Milei fue investido como presidente de Argentina. Este personaje habitualmente comparado con Jair Bolsonaro, Boris Johnson o Donald Trump, recoge un poco de cada ex mandatario, pero con sus tropicalizaciones inherentes al país considerado algún día el “granero del mundo”.

De frente a su seguidores y de espalda al Congreso, lo que Milei considera la “casta política”, dio su primer discurso y aseguró que “llegará la luz al final del túnel argentino” y que, gracias a él, Argentina volverá al lugar que se merece.

Con esta investidura llegaron las primeras reformas de manera oficial: su primer “plumazo” fue derogar la ley que introdujo Macri respecto al nepotismo para colocar a su hermana, Karina, como secretaria general de Presidencia; la reducción de 18 a 9 ministerios (Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano), y solo tres grandes secretarías (General, Legal y Técnica y de Comunicación y Prensa).

Asimismo presentó a su gabinete, hombres y mujeres de su entera confianza (6 y tres, respectivamente) y que comparten su visión de país, destacando a Luis Caputo, su hombre fuerte en el ministerio de economía y quien tendrá que resolver el entuerto argentino en poco tiempo.

En este sentido, acompañados de la investidura, Milei y Caputo, ya dieron de qué hablar al devaluarse el peso argentino en un 50 por ciento en sus primeras horas. Pero esto no fue casual, incluso el presidente lo anunció desde los primeros minutos de su mandato, de la mano con los recortes en el gasto público, como eliminar los gastos en publicidad oficial por un año, reducir el apoyo a provincias, frenar las obras de construcción públicas y minimizar los subsidios en energía y transporte, vendrá una hiperinflación controlada en los primeros 6 meses de su mandato.

Medidas que el Fondo Monetario Internacional ha manifestado positivas en el corto plazo para llegar a estabilizarse en el largo plazo.

Estas medidas, que para algunos economistas responden a que Javier Milei heredó un país que nunca encontró la fórmula económica antes, durante y posterior a la pandemia, obteniendo como resultado una tasa del 44.7 % en pobreza general y de 62 por ciento en pobreza infantil y juvenil, así como una inflación anual del 140 %, datos que en gran medida le dieron el acceso a la Casa Rosada, pero que tendrá que resolver en cuanto antes.

De igual manera, para otros expertos, las medidas implementadas por Caputo no resolverán el tema económico en el largo plazo e incluso pueden desatar protestas sociales en todo la nación pampera.

Así, la primer semana de Javier Milei como presidente ha estado agitada y así seguirá al menos todo el 2024 pues la CEPAL publicó sus predicciones macroeconómicas y coloca a Argentina con un crecimiento de entre el (-)1.0 y (-)2.5 por ciento, futurismo que, al igual que las encuestas, suelen fallar habitualmente a la baja.

Mucho trabajo tendrán las y los ministros para realizar las tareas que se destinaban al doble del personal y en especial medida a los ámbitos de economía y seguridad. Considero que reformas del calado que necesita el país sudamericano no se realizan por decreto y que estas deben ser graduales, por las y los argentinos espero que me equivoque.

POR ADRIANA SARUR

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

@ASARUR

MAAZ