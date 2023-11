Marcelo ya decidió

Se lo dijo a sus cercanos a principios de esta semana: el jueves es el día clave para anunciar una decisión definitiva. Y todo apunta que la determinación ya está tomada: Marcelo Ebrard dejará Morena. En la 4T no solo su reclamo por las irregularidades que denunció en el proceso interno que derivó en el triunfo de Claudia Sheinbaum, fue desoído, sino que no parece haber tampoco espacio para los suyos.

Ebrard se metió, sin ayuda de nadie, en un callejón sin salida. Dijo tantas veces, durante tantos años, que no se iría de Morena, que hacerlo luego de su derrota, lo dejaría como lo que hasta el cansancio repitió que no sería: un traidor. Pero quedarse, después del maltrato, y tras ser desoídas sus críticas al proceso, sería tanto como convertirse en un cero a la izquierda.

Ebrard tiene un margen de maniobra reducido. Ha pasado demasiado tiempo en la indefinición. Van dos meses desde que impugnó el proceso –el 11 de septiembre- y en lugar de tomar una decisión definitiva, la aplazó; su margen se achicó aún más. Y él perdió potencia y se debilitó.

Sus bonos cayeron dentro y fuera de la 4T. Mientras Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y hasta Samuel García han avanzado y están perfilados, él perdió atractivo para el mercado electoral.

La tibieza le pasa costo. Ni rompe, ni se queda. Lanza la papa caliente a Morena, para que decida sobre su inconformidad, cuando en el partido ya están en otra cosa. Pero, además, el calendario lo alcanzó. Por un lado, este jueves 9 de noviembre vence el plazo que él dio a su partido para que responda a su impugnación. Por otro, si Marcelo aspira a estar en la boleta presidencial en 2024, su único camino es por MC, y el partido naranja tiene como fecha límite para el registro de sus aspirantes este domingo 12 de noviembre.

Ebrard debería tener en claro, un par de meses después de concluido el proceso, que en Morena no lo quieren demasiado. No solo los dirigentes morenistas han dicho que el proceso en el que obtuvo el triunfo Sheinbaum fue “ejemplar”, y la ex jefa de gobierno recibió el ‘Bastón de mando’ –con todo y el reconocimiento presidencial- y hasta su constancia como ganadora, sino que inició la conformación de su equipo de campaña –que incluye a ex aspirantes- y los recorridos de campaña por el país.

Marcelo no se movió. Pero ahora las circunstancias lo forzarán. Para quedarse, deberá ocurrir un milagro en horas: que Morena aceptara las inconsistencias que Ebrard denuncia y que le reconocieran su fuerza interna (26%, según la encuesta), respetándole ese porcentaje en posiciones para sus cercanos, lo que se antoja casi imposible.

Si eso no sucede, como todo apunta, el ex Canciller se irá este jueves y, quizás, lo veamos el fin de semana registrándose como aspirante presidencial de MC. Si quiere estar en la boleta, no tiene más opción.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

EEZ