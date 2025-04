¿Qué días se pone el tianguis de La Raza y cómo llegar en Metro al mercado que vende tenis de marca?

El tianguis de La Raza es uno de los más grandes e importantes de la CDMX y si eres de los que cada fin de semana se da una escapada a mercados ambulantes para comprar su despensa de la semana, pero también para "chacharear", sin duda tienes que visitarlo. Pues se sabe que aquí se pueden encontrar todo tipo de joyitas que van desde la clásica ropa de paca hasta los tenis de marca, ¡y son muy baratos!

Lo anterior ha hecho que se convierta en una parada obligatoria para los chachareros o simplemente para aquellos que quieren algo de lujo sin gastar una fortuna y es precisamente todo esto lo que ha llevado a que muchas personas lo visiten para revender los productos. ¿Te animas a visitarlo? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber, como qué días se pone, cómo llegar en Metro y qué encontrarás.

Un detalle que sí o sí tienes que considerar es que el tianguis de La Raza es considerado ese paraíso del calzado de marca, de buena calidad y que se vende a un súper precio, no importa si se eligen modelos seminuevos o nuevos. Lo que es un hecho es que encontrarás muchas marcas, especialmente estadounidenses, y diseños que muchos buscan o coleccionan, pero sin tener que pagar lo que gastarías en una tienda oficial. Así que si te urgen unos tenis que no consigues en ningún lado, tal vez los encuentres aquí.

Sin embargo, antes de visitarlo te recomendamos llevar un buen cambio, pues si bien todo es barato, te aseguramos que querrás llevarte varias cosas y el efectivo es indispensable. Por otro lado, prepárate desde las primeras horas de cada domingo, pues este es el único día en el que se pone el mercado y por lo tanto, muchos van desde antes del amanecer para ser de los primeros en escoger entre un mar de maravillas.

(Foto: TikTok @yosoyelwilson)

¿Qué días se pone el tianguis de La Raza?

El tianguis de La Raza únicamente se pone los domingos, ¡así que lánzate un dominguito a chacharear! En cuanto al horario tienes que saber que todos los puestos están ya montados desde las 8:00 de la mañana; sin embargo, muchos chachareros llegan desde antes para sorprenderse con las maravillas que hay aquí, especialmente en los puestos de tenis que es lo más atractivo del mercado.

Sin embargo, si eres de las personas que no les gusta madrugar y menos en domingo, te tenemos buenas noticias, ya que este importante tianguis se queda hasta las 17:00 horas, así que podrás visitarlo en el horario que más te convenga. Claro que el consejo es no ir tan tarde para que no te pierdas los mejores productos, recuerda que en los mercados ambulantes lo ideal siempre es ir temprano y con tiempo para escoger entre los muchos puestos de paca.

¿Qué venden en el tianguis de La Raza?

Uno de los mayores atractivos del tianguis de La Raza en la CDMX son sus puestos de tenis, donde se pueden conseguir modelos seminuevos o nuevos, pero todos de marcas importantes e incluso de colección; en cuanto a los precios, los modelos se pueden encontrar desde los 100 pesos o incluso menos. Allí encontrarás hasta piezas con sus etiquetas que confirman que son nuevos; no olvides probártelos si es que son para ti o incluso para revender.

Además de ser conocido como el mercado de excelencia en calzado, se sabe que la ropa de paca americana es única en este mercado ambulante, pues encontrarás muchas playeras, jeans, chamarras, vestidos y más de marcas e incluso si tienes suerte algunos diseños de diseñador, ¡y también hay mochilas! Al igual que con los tenis, los precios son muy accesibles y hay prendas que van desde los 25 pesos. ¡Tienes que ir! (Foto: TikTok @monicasaldv)

¡Pero esto no lo es todo! Ya que en este tianguis de la CDMX también encontrarás otros artículos como refacciones para tu auto, electrodomésticos y hasta una sección de tecnología donde podrás hacerte de celulares, controles remotos, tocadiscos y hasta de los ya olvidados DVD o baterías. Finalmente, si en tu recorrido te da hambre también puedes hacerte de un antojito mexicano, pues los puestos de comida ofrecen:

Quesadillas

Huaraches

Gorditas

Sopes

Mariscos

Carnitas

¿Cómo llegar al tianguis de La Raza en Metro?

El tianguis de La Raza se encuentra justo afuera de la estación La Raza de las Líneas 3 y 5 del Metro; mientras que en Metrobús también puedes usar la misma estación y allí encontrarás este icónico mercado ambulante. Aquí te dejamos la dirección, días para visitarlo y el horario, ¡para que no te lo pierdas!