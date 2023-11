¿Problemas en la corona española?

Hace tiempo que el Rey no es tan cariñoso como era con su esposa, se ven distanciados, ya no tienen la mirada de complicidad que solían tener, por el contrario parece que él la ignora, algo hay ahí, porque Letizia ya siempre tiene cara de enojada, inclusive en un momento tan especial parecía un cero a la izquierda tratando de pegarse a la futura Reina.

No sé si tiene cara de enojada porque el Rey no la pela y ya no le agarra la mano por lo que ahora pone “cara de ardilla” mirando para todos lados como cuidándose de todo a diferencia de como entraba antes a todos lados con actitud de: -Yo soy la Reina, vuestra Majestad, rindan ante mi pleitesía.- La verdad es que su actitud era déspota como que no había trapitos con que agarrarla mientras que ahorita se le nota fuera de lugar como pensando: ¿A dónde me acomodo? Es más, ya ni siquiera luce bonita su ropa como antes.

ZURITA MUERDE Y LE SACA SANGRE A STEPHANIE SALAS, ESPEREMOS NO NECESITE UNA TRANSFUSIÓN

Stephanie Salas le saco sus instintos draculianos a Humberto Zurita en una fotografía en la que él la muerde al estilo Drácula y le deja un hilo de sangre…. Cuanta pasión, ojalá no la deje anémica y que no necesite una transfusión.

“SI ME HUBIERA ATREVIDO A MIRAR FEO A SOFÍA CASTRO NO ME IMAGINO QUE ME HABRÍAN HECHO SUS GUARDAESPALDAS DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL QUE ENTRABAN CON ELLA, INCLUSIVE AL BAÑO”: JORGE ÁLVAREZ BRINGAS

Sofía Castro acusó a su ex novio Jorge Álvarez Bringas de violencia doméstica cuando ella tenía 14 años de edad, él dio su versión y dijo: “Yo tenía un año más que ella, tenía 15 años cuando fuimos novios, fue cuando Angélica Rivera estaba casada con el Presidente Enrique Peña Nieto, época durante la cual sus guardias presidenciales hasta para ir al baño entraban con ella y no me imagino lo que me habrían hecho si siquiera me hubiera atrevido a parpadearle feo”.

Ella dio su versión y él también.

Ojalá Pablo Bernot la cuide.

LA ESCULTURA DE DON VICENTE FERNÁNDEZ LA HICIERON MUY ATLÉTICA, LO QUE CUENTA ES QUE FUE HOMENAJE EN VIDA

Fui a ver la escultura de don Vicente Fernández, la hicieron muy atlética, le da más aire a Luis Aguilar y lo increíble es que es más visitada que la tumba en Miami de José José. Ojo, la estatua no es de oro, sino de cobre para que no se la roben.

VIMOS AL GUAPO ADRIÁN RUVALCABA SIN CAMISA, ÉL SÍ PODRÍA DAR UN SALTO DE LA POLÍTICA A LA ACTUACIÓN

Vi fotos del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba sin camisa, él puede dar un salto de la política a un estelar en la actuación donde necesitan guapos y si sale en una película no le van a quitar solo la camisa, les van a quitar hasta los chones.

