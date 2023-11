Papel de la ONU en el entorno internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe ser un lugar donde las naciones puedan reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones. Hoy parece que esto no es así, hay demasiados intereses de los países llamados potencias.

La humanidad ve con preocupación el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Parece inminente una escalada del conflicto, lo cual sería muy peligroso para la paz y seguridad internacionales.

La ONU nació el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados Miembros, signatarios de la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad, 193 Estados forman parte del organismo internacional, quienes están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General.

Hoy se encuentran en peligro los valores consignados en la Carta de la ONU, como son la paz, la justicia, el respeto, los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad.

Con el conflicto en el medio oriente, y ante la inminente amenaza de desbordar fronteras, la ONU, encargada de mantener la paz y la seguridad internacionales, no logra ponerse de acuerdo sobre una solución. Situación similar a lo que pasó en la guerra entre Rusia y Ucrania.

A la fecha, el Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, ha rechazado dos proyectos de resolución, encaminados a establecer un alto al fuego y un corredor humanitario para los palestinos atrapados en el conflicto.

Lo anterior, gracias al poder de veto que se concedió a sus cinco miembros permanentes: China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos, conocidos coloquialmente como los “P5”. Esto es lo que ocurre normalmente cuando cualquiera de estos miembros ejerce ese derecho, tal como ocurrió el 18 de octubre, cuando Estados Unidos vetó una propuesta brasileña.

El derecho a la paz existe tanto en el ámbito nacional o interno, como en el internacional. Se habla de derechos humanos, pero no pueden existir estos sin paz y viceversa. Los mexicanos hoy viven esta falta de tranquilidad tanto en el plano local como en el internacional.

La paz es una aspiración legitima y universal de entrañable raíz humana, la cual constituye un valor inherente al ser humano como lo es, por ejemplo, la dignidad. Los derechos humanos son patrimonio común e inalienable a todas las personas, por eso la necesidad de la paz se encuentra en la mente y corazón de todos los seres humanos.

Pareciera que a los actuales estadistas eso les importa poco o nada, anteponiendo sus intereses al bien común. La guerra es una negación del derecho a vivir, es una aberración carente de toda ética, en donde todos pierden.

La Carta de las Naciones Unidas constituye el fundamento de la idea de la paz como un concepto de respeto a los derechos humanos no solo político, sino ético.

EL Consejo de Seguridad de la ONU deberá tratar de encontrar una salida al conflicto mediante los diversos medios pacíficos previstos en la Carta de las Naciones Unidas, lo cual no significa que se deje de aplicar la ley a los agresores e imponerles las sanciones correspondientes en el plano internacional, ya vimos que las políticas erradas de “abrazos no balazos” no funcionan, como tampoco acusar con sus mamás a los miembros del grupo terrorista de Hamás.

Por el bien del mundo y la paz mundial, se debe encontrar lo más pronto posible una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania y ahora entre Israel y Hamás, lo cual solo ha provocado derramamiento de sangre y un sufrimiento incalculable.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

PAL