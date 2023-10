Crece conflicto

Las cartas enviadas por Vulcan Materials a los embajadores de México y Estados Unidos, Esteban Moctezuma y Ken Salazar, en las que solicitan intervención para evitar que el gobierno de México convierta en reserva natural protegida las dos mil hectáreas de terrenos en Playa del Carmen son un punto de quiebre en este conflicto. Aunque el Presidente sigue insistiendo en que se trata de una concesión minera, Calica es propietaria de los terrenos y lo único que tiene en concesión es el uso del puerto de Punta Venado. La decisión de clasificar como una reserva natural los tres terrenos es tanto como realizar una expropiación. El director general, Tom Hill, también sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos con el objetivo de buscar el apoyo para que el gobierno de Joe Biden interceda por la compañía. El avalúo por 360 millones de dólares realizado por el INDAABIN no refleja el valor del negocio de extracción de piedra caliza, pues sólo valúa los terrenos. El viernes el Presidente insistió que no es una amenaza, pero que en caso de no lograr un acuerdo o si la empresa no acepta la “indemnización” procederá a declarar toda la zona como reserva natural protegida antes de que termine su administración.

HOMENAJE TECNOLÓGICO

En una confluencia entre tradición y tecnología, el Día de Muertos se viste de innovación este año gracias a la iniciativa RECORDándolos de ISA Corporativo, que lleva Rogelio Tirso Navarro. Con la ambiciosa meta de proyectar la ofrenda virtual más grande del mundo en la estación del Metro Bellas Artes, la propuesta va más allá de simples imágenes. La plataforma, a través de tecnología deepfake, brindará a los participantes un video de su ser querido, lo que sin duda generará emociones que trascenderán la pantalla. Con miles de fotografías ya recibidas, México se alista para romper el Récord Guinness de Largest Digital Photo Exhibition, para consolidar el alcance de una campaña que conjuga lo ancestral con lo vanguardista. Sin duda, ISA Corporativo ha logrado capturar la esencia de una de las festividades más emblemáticas del país, y la ha transformado en un fenómeno digital que ya cuenta con un engagement masivo. Este proyecto busca reafirmar la vitalidad y pertinencia de nuestras tradiciones en un mundo cada vez más digitalizado. La cita para ser testigos de este monumental homenaje es el 1 de noviembre en Metro Bellas Artes.

QUIÉN POMPÓ

Pese a la decisión presidencial de no dar más permisos para la creación de nuevos casinos y casas de apuesta en el país, continúa la apertura de estos. Padres de familia y organizaciones de la sociedad civil de Mexicali, Baja California, se quejan de que recientemente en el centro histórico de esa localidad abrió sus puertas en Casino Chinesca, que dicen debe ser propiedad de importantes personalidades porque no tuvo ningún problema para obtener en poco tiempo los permisos correspondientes para su funcionamiento.

