Luis Miguel tiene muy claros sus afectos

LUIS MIGUEL EN SU SHOW NO BESÓ A MICHELLE SALAS PERO Sí A CAROLINA HERRERA, ÉL TIENE MUY CLAROS SUS AFECTOS

Todo mundo se pregunta, ¿por qué Luis Miguel en su show besó a la diseñadora de ropa Carolina Herrera y no besó a su hija Michelle Salas?

Pues porque Luismi tiene muy claros sus afectos y a él le gusta mucho la moda y está probado y comprobado que el amor paternal no es lo suyo y que a estas alturas no se le va a desarrollar.

FRIDA SOFÍA GUZMÁN SE AUTOSABOTEA AL NO PRESENTARSE A BAILAR Y SER ELIMINADA DE MIRA QUIÉN BAILA

Frida Sofía Guzmán no necesita un garrote para defenderse ni poner una cerca de púas alrededor de su vida para no espinarse, tiene que aprender a separar las cosas, el reality “Mira Quién Baila 2023” era su oportunidad para demostrar que no es improvisada, que toma ballet desde niña, pero no se presentó a competir, se autosaboteó y fue la primera eliminada ¡ni siquiera se dió el chance de echarse un bailecito! La corrieron antes de verla competir y no asistió porque le rompieron la cláusula en la que no hablarían de Alejandra Guzmán y le preguntó si oyó la canción: “Milagros” de su mamá, y ya no se presentó con lo que se auto perjudicó.

Con su carácter no niega la cruz de su parroquia y que es hija de la Guzmán y está muy bien que no hable de su madre, pero si le preguntan responde: -Ahorita te atiendo, por ahora pasemos a hablar de deportes. La duda es: ¿acaso le dio pánico escénico?

EL “PERO” QUE LE VEMOS A QUE CRISTIAN CASTRO SEA “LA SEÑORA GORDA” ES QUE VA A TENER QUE INVERTIR MUCHO DINERO EN NUEVOS VESTUARIOS

El único “pero” de que Cristian Castro sea lo que él se autodefine: “la señora gorda”, es que va a tener que invertir en nuevos vestuarios o se va a tener que quedar en calzoncillos, lo cual también le gusta mucho o se queda en cueros, de ahí en fuera está muy desenvuelto, simpático, muy suelto y alegre, porque se ve que está feliz y que se siente bien que a su edad sacó algo del humor que le viene de su familia de cómicos, del “Loco”.

Es genial que tenga esa seguridad y libertad para hacer lo que le dé la gana. Cuando puedes reírte de ti mismo es un avance impresionante.

TODOS LOS MEXICANOS SE QUIEREN VENIR DE ISRAEL A NUESTRO PAÍS, EL ÚNICO QUE NO QUIERE VENIR ES ROEMER Y EN MEDIO DE LA GUERRA QUE HAY CREO QUE LA ÚLTIMA PREOCUPACIÓN DE ISRAEL ES CUIDAR A VER DÓNDE ESTÁ ANDRÉS

Después del ataque terrorista en Israel, todos los mexicanos quieren volver a nuestra patria en el avión que enviaron de la fuerza aérea, el único que no quiere regresar es Roemer, él se quiere quedar alla y ahorita Israel con la guerra contra Hamas no tiene cabeza para ver si lo extraditan, tienen cosas más urgentes para resolver y su última preocupación es cuidar dónde está Andrés.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ