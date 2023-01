Sara Corrales y Geraldine Bazán ¿se aliarán en contra de Irina Baeva?

¡JESÚS mil veces! Me cuentan que Geraldine Bazán ¡se ha inscrito al mismo gimnasio al que asiste Sara Corrales! ¿Qué pasará el día que las dos se encuentren ahí?

La exmujer de Gabriel Soto y la actriz que ahora lo tiene a él cacheteando las banquetas ¿se torcerán el hocico? ¿O se aliarán contra Irina Baeva? Daría lo poquito que tengo con tal de estar presente cuando se tengan frente a frente.

«HERROREZ»

Me dieron ganas de pedirle a Juan Rivera, hermano de la fallecida JENNI RIVERA, que no esconda la panza ¡sino su mala ortografía! Foto:

juanriveramusic

Tras ver su historia de Instagram me dieron ganas de pedirle a Juan Rivera, hermano de la fallecida JENNI RIVERA, que no esconda la panza ¡sino su mala ortografía! Y es que lo correcto es: hay que esconder la panza aún. Cómo se me ha hecho difícil bajar estos 10-15 kilos. Le doy diario machín y no he podido, pero ahí va POCO a POCO.

¡LERDO!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Dos hombres de la radio están de cumpleaños: Adrián Laris Casas (director de Heraldo Radio) y Mariano Osorio (director de Estéreo Joya y titular de la exitosa revista radiofónica Hoy). El primero cumplió ayer 36 años. El segundo está alcanzando este día 53 de edad. ¡Felicitaciones a ambos!

¡ALBRICIAS!

Veka Duncan, la historiadora del arte que tanto admiro, está cumpliendo cinco años en El Foco, el programa cultural de adn 40. Me encanta el trabajo que hace ahí y también en su canal de YouTube.

SERÉ BREVE

Lo único que medio me gustó del nuevo telediario matutino de Las Estrellas fue la participación de Sofía Escobosa.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

El periodista Máximo Huerta, también exministro de cultura y deporte de España, inaugura mañana la Librería de doña Leo, que como su nombre lo dice es una librería ubicada en Buñol, España.

AVISOS PARROQUIALES

El miércoles en el Museo de Arte Popular va a rendírsele homenaje póstumo a la señora Maria Thérèse Armand de Arango (fallecida el 14 de diciembre pasado), fundadora y presidenta vitalicia del citado museo.

MISA «IN MEMÓRIAM»

Este miércoles se cumple un año del fallecimiento de la señora Nereida Vejar Orozco. Por tal motivo en el restaurante Beto Godoy (Acapulco, Guerrero), ese que junto con su esposo Santos Godoy (r. i. p.) llevaron al éxito, se va a realizar una misa en su memoria a las 10 de la mañana.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el gran favor de su | tu sintonía.