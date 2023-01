Queridas mujeres de todo el mundo:

En México, las luchas feministas han avanzado significativamente en los últimos años, pero aún queda mucho por hacer. Continuamos luchando por la libertad de elección en la vida, la eliminación de la violencia de género y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y educativo. Aunque a veces parezca que estamos luchando en solitario, no debemos olvidar a las mujeres que nos precedieron y que lucharon por nuestros derechos. Susan B. Anthony y Rosa Parks son dos ejemplos de mujeres que han dejado su huella en la historia y que han luchado por la igualdad de derechos y oportunidades. Susan B. Anthony fue una activista sufragista estadounidense que luchó por el derecho al voto de las mujeres. A pesar de enfrentar muchos obstáculos y oposición, Susan B. Anthony no se dio por vencida y logró que el derecho al voto de las mujeres fuera una realidad en los Estados Unidos.

Rosa Parks, por su parte, fue una líder de los derechos civiles que se hizo famosa por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús en Alabama, Estados Unidos, en 1955. Esta acción desencadenó una huelga de autobuses que llevó a la eliminación de las leyes de segregación racial en el país.

“La verdadera revolución no es destruir, sino construir. Y construir un mundo más justo y más humano.” -Bertha von Suttner, primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz.

“No es suficiente simplemente resistir. Debemos resistir y luchar contra la injusticia y la opresión en todas sus formas.” -Emma González, activista por los derechos de los trabajadores y mujeres.

Aunque a veces parezca que el mundo está en contra de nosotras, debemos recordar que somos fuertes y capaces de superar cualquier obstáculo que se nos presente. Como dijo la activista por los derechos de los trabajadores y mujeres, Dolores Huerta: “La lucha es a largo plazo, y si no estamos dispuestos a luchar por lo que queremos, entonces no merecemos tenerlo”.

Motivo a todas las mujeres a seguir luchando por un mundo más equitativo e incluyente, recordando que juntas podemos lograr grandes cambios y que cada pequeña acción cuenta. Aunque la lucha por la igualdad y la justicia sea un camino largo y a veces difícil, juntas podemos lograr un mundo mejor para todas las mujeres.

No podemos permitir que nadie nos diga que no somos suficientemente buenas, que no somos lo suficientemente inteligentes o que no tenemos el mismo valor que los hombres. Debemos seguir luchando por nuestros derechos y por un mundo más justo e igualitario, recordando que somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos.

Como dijo la activista por los derechos de las mujeres y las niñas, Malala Yousafzai: “No tengo miedo. No tengo miedo a las balas, no tengo miedo a los terroristas. Tengo miedo de que un día los hombres dejen de tener miedo a las mujeres”.

Espero que el 2023 esté lleno de éxitos y progresos para cada una de ustedes, que al mismo tiempo esos éxitos los puedan compartir con las mujeres que están cerca de ustedes y así generar una ola expansiva de apoyo y fuerza femenina.

Con esperanza y optimismo, Michelle Ferrari.

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

