¿Complot en el metro?

Llevamos más de una semana escuchando que los accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México son parte de acciones intencionadas, de un complot, es decir, de un acuerdo secreto para hacer algo, especialmente si es ilícito o perjudicial para otro. Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) reiteran que no se trata de falta de mantenimiento.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó claro que el choque en la Línea 3 del sábado 8 de enero y el desalojo de un tren en la Línea 5, no tienen nada que ver con falta de mantenimiento, sino son eventos intencionados. Por ello, se ordenó el resguardo de las Líneas del Metro por parte de la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a fin de evitar que vuelvan a ocurrir fallas. Estas serán vigiladas en coordinación con las autoridades del Metro, para que conjuntamente se tomen las medidas conducentes.

Es muy importante que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible, así se dejará poco margen de maniobra a los mal pensados y, en general, a la clase política que le encanta estar especulando. Por una parte, hay quienes insisten, sobre todo los partidos de oposición en la capital, que existe un deterioro grave en el Metro provocado por falta de mantenimiento y reducción del presupuesto en la presente administración.

Por otra parte, funcionarios de la CDMX insisten en que no existe reducción del presupuesto y que se ha invertido incluso en proyectos estratégicos, como el Metro-Energía, que representa una inversión de 4,500 millones de pesos para tener un nuevo sistema de suministro, transmisión y distribución para todas las líneas, donde por supuesto destaca la Línea 1.

Llama la atención también, el hecho de que quieran enfrentar al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Trasporte Colectivo Metro comandado por el ingeniero Fernando Espino Arévalo, con el actual gobierno. No son tiempos para pelear sino para sumar esfuerzos en busca de un mejor sistema de transporte que beneficie a la ciudadanía, hoy muchos ya no se sienten seguros en el Metro.

Desde hace meses los trabajadores denunciaron falta de herramientas, mantenimiento inadecuado, hoy no deben ser los culpables. Habrá que revisar quien tiene la razón y buscar puntos de coincidencia entre ambas partes, no puntos de divergencia.

No deben prevalecer los que buscan descarrilar al Metro no solamente en las vías, sino en lo político. Debe la jefa de Gobierno

asesorarse y escuchar voces sensatas, y no las que la invitan a confrontarse y buscar culpables donde no los hay.

Habrá que serenarse y esperar con atención el desahogo de las denuncias y peritajes por parte de la fiscalía general de Justicia de

la CDMX a cargo de Ernestina Godoy. Ojalá y estos trabajos sean convincentes y no dejen lugar a dudas, para que así no se permita a propios y extraños entrar nuevamente en el campo de la especulación.

Lo más importante es que se restablezca el servicio con normalidad en beneficio de la gente, ya que para muchos éste es su principal medio de transporte y deben sentirse seguros y orgullosos de él. Quién iba a pensar que hoy el ciudadano al subirse al Metro tiene más miedo a los accidentes que a los famosos ladrones de este medio de transporte llamados carteristas.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

eduardomacg@icloud.com

@eduardo84888581

LSN