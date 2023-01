Viene documento tronante contra AMLO

Convencidos de que la presente administración federal ha sido incapaz de atenuar y mucho menos revertir las condiciones de violencia, criminalidad y niveles de miseria de finales de 2018, un grupo de ciudadanos librepensadores harán público el próximo lunes 30 de este mes un documento en el que hacen un llamado a la reconducción de la vida política del país. Seguramente este pronunciamiento dará mucho de que hablar por el severo tono de inconformidad y por el peso de los firmantes. El documento será leído a la nación por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y lo firman personajes de la talla de Diego Valadés Ríos, José Narro Robles, Clara Jusidman, José Francisco Barnés de Castro y Francisco Labastida Ochoa, entre otros. Seguramente, una vez dado a conocer el documento del hartazgo, en la mañanera del martes 31 los firmantes serán tachados de conspiracionistas, conservadores y voceros de una campaña de desprestigio contra los líderes progresistas del mundo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, regresó a México luego de haber encabezado una agenda que reafirma la confianza del empresariado español para invertir en nuestro país. Algunas de sus reuniones fueron con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y nuestro Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Asociación de Bancos de México. Días antes, Francisco Cervantes había destacado al lado de otros empresarios en la cumbre de Líderes de América del Norte. Grupos de interés corren la especie de que Francisco Cervantes busca hueso en la 4t, nada más ajeno a su compromiso de ver por el desarrollo empresarial. Por lo anterior, el CCE y su presidente, me dicen, rechaza esas versiones.

Desde su comentada ausencia en la Cumbre de Mandatarios de América del Norte y durante la detención del Chapito Ovidio Guzmán López, trascendió que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero fue sometido de emergencia a una intervención quirúrgica de columna en el Johns Hopkins Hospital de Baltimore, Estados Unidos, donde fue internado más de tres semanas, por lo que acá ya se empieza a especular sobre quién podría ser su relevo en ese delicado cargo que no puede mantenerse acéfalo durante tanto tiempo, a pesar de que según se comenta, el secretario de Gobernación haya asumido sus funciones temporalmente. Al parecer, a don Alejandro, ya en México, es claro que no le convence la medicina social de Dinamarca que tenemos en tierras mexicas.

Al carecer de una Política Aeronáutica, México va de mal en peor en la materia. Primero, en 2018 siendo apenas presidente electo, Andrés Manuel López Obrador canceló unilateralmente el proyecto y la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y modificó las rutas de aproximación a la CDMX. Después, el 5 de mayo de 2021, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés), degrada de uno a dos la calificación del sector aéreo mexicano al considerar que el país no cumple con los estándares mínimos internacionales de seguridad y no tiene para cuándo volver a categoría uno. Ahora en 2023, López Obrador propone eliminar la llegada de los vuelos de carga al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, cuando en ninguna de las terminales aéreas cercanas a la capital se cuenta con el espacio y la infraestructura suficiente para recibir a las grandes aeronaves de empresas como FedEx, UPS o DHL, por citar algunas. Es decir, ni el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni los de Toluca, Cuernavaca o Querétaro cuentan con hangares, almacenes, frigoríficos para perecederos y medicamentos, aduanas fiscales, agencias aduanales o vías de acceso y salida para que camionetas y trailers de logística puedan mover miles de toneladas de mercancías que llegan a la capital cada 24 horas. Una decisión de esa naturaleza, implicará mayores costos para importadores y exportadores y se reflejará en los precios finales al consumidor por lo que debe ser consensuada con todos los involucrados y su puesta en marcha debe ser gradual, no adoptada desde un escritorio de un día para otro. Finalmente, otra muestra del deterioro en las condiciones de operación de los 60 aeropuertos del país, es la falta de controladores aéreos. Hay mil de ellos trabajando a marchas forzadas, todos los días se jubilan o se retiran de la actividad y a decir del sindicato del ramo, hacen falta al menos otros 500 para operar con un mínimo de seguridad.

Mientras en el cuarto de guerra de Morena aseguran confiados que la maestra Delfina Gómez inicia su campaña al gobierno del Estado de México con una cómoda ventaja de dos a uno sobre Alejandra del Moral, su adversaria por la coalición PRI-PAN-PRD-NA, marcha confiada en que el priísmo mexiquense no se dejará arrebatar la joya de la corona y su voto duro la llevará al palacio de gobierno en Toluca. Así, en pleno arranque de precampañas, no deja de llamar la atención lo dicho por el senador (todavía) morenista Ricardo Monreal, en el sentido de que haberle quitado el 10% de su salario a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa, a doña Delfina le costará en la elección del próximo 4 de junio.

