Escenarios del caso García Luna

Esta semana conoceremos las evidencias que se presentarán en contra del ex secretario de seguridad de Felipe Calderón. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lleva más de una década recopilando información sobre la posible colusión de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa.

También, desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se documentaron las evidencias de desvíos de recursos y posibles actos de corrupción en los contratos para el equipamiento de la Policía Federal, la adquisición de tecnología para el búnker de avenida Constituyentes, así como para la construcción y privatización de las cárceles federales.

En los corredores de la comunidad de inteligencia se comenta que la información de inteligencia política que tenía García Luna le consiguió los pases de ingreso a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y le garantizó un salvoconducto de impunidad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En el sexenio de López Obrador, el ex titular de UIF, Santiago Nieto, fue instruido para investigar las operaciones con recursos de procedencia ilícita de García Luna. Dos años después de la detención en EU de este personaje, la UIF anunció en septiembre de 2021 que presentó su primer litigio estratégico en el extranjero para “recuperar activos relacionados con actos de lavado, procedente de corrupción política por parte de García Luna”. En esta historia también hay dos personajes que podrían reivindicar su paso por la presidencia de Calderón. Me refiero al ex procurador, Eduardo Medina Mora, y Guillermo Valdés ex titular del CISEN que tuvieron diferencias con García Luna.

Hay tres escenarios para este caso. El primero es que el acusado se declara culpable y decide acogerse como testigo cooperante con la condición de aportar información que permita construir las redes de corrupción en México en tres sexenios. El siguiente es que se declara inocente y se presentan evidencias suficientes que incriminan al ex secretario de Felipe Calderón con redes de corrupción criminal. El último escenario, poco probable, es que se declara inocente y gana.

En los dos primeros escenarios, el gobierno del presidente Calderón pasará a la historia por tener al frente de su estrategia a un personaje corrupto que favoreció la guerra contra los cárteles para satisfacer sus ambiciones de poder y dinero. En estos dos casos gana ante la opinión pública el discurso del presidente López Obrador que señaló el fracaso y corrupción de la estrategia de seguridad de sus antecesores. En el tercer escenario ganarían por supuesto García Luna y Calderón, pero paradójicamente también gana López Obrador que ha criticado la actuación de la DEA en México. Este proceso judicial en EU ya es histórico porque lleva por primera vez ante una corte de EU a un integrante de gabinete presidencial de México.

•••

Agenda estratégica: La salud del fiscal de la República, Alejandro Gertz, está en el centro de atención de todas las instituciones de seguridad y justicia del país.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

PAL