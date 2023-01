Samuel, presidente: empresario en Davos

DAVOS. El gobernador de Nuevo León Samuel García será presidente de México, pronosticó con confianza uno de los empresarios asistentes a la Reunión Anual del Foro Económico Mundial. ¿Empresario mexicano o extranjero? No puedo revelar su identidad. El empresario calificó muy positivamente al gobernador por estar ben preparado y por trabajar eficientemente.

Un día antes de escuchar eso le pregunté a García sobre sus aspiraciones políticas: “No hay gobernador que no quisiera estar en esa boleta (presidencial), pero estoy muy conforme con mi edad. Tengo 35 años; me quedan cinco años gobernando el mejor estado de México. Entonces yo sí creo que lo voy a dejar para un futuro y me voy a concentrar en que Nuevo León sea el mejor estado para nacer, crecer, educarse y vivir, y eso requiere de un gobernador de tiempo completo”.

García ha causado muy buena impresión tanto entre los empresarios mexicanos que acudieron aquí como en la comunidad de negocios internacional que ha asistido. Otro empresario asistente sugirió que más gobernadores deberían acudir aquí, sobre todo ante la reticencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aparecer en este evento global. Un asistente más sugirió también que varios gobiernos estatales podrían juntarse para marcar un posicionamiento grupal y atraer inversiones regionalmente.

}Lo que es un hecho es que México sí está en el foco de atención como destino potencial de inversiones y relocalización dada la división de bloques rivales que está ocurriendo en el mundo. Nuevo León tiene particular ventaja en ese proceso dada su cercanía con Estados Unidos, así como su proclividad hacia los negocios y a la manufactura de exportación.

De hecho, atestigüé cara a cara el momento en el que García cerró un acuerdo para que una de las exportaciones recurrentes más grandes que tiene el país cambie su ruta de salida desde México hacia Estados Unidos, y mejor utilice la aduana de Colombia, en su estado. Colombia es un cruce fronterizo que García ha potenciado recientemente y que tiene ventajas de seguridad muy destacadas frente a la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El gobernador le reveló al empresario que una de las ventajas históricamente naturales de Colombia era que no había una población numerosa previamente asentada, lo que la aísla de los vicios de contrabando, corrupción e inseguridad que son comunes en otros cruces aduanales.

ESPAÑA, PERDIDA

España está perdida debido al presidente “comunista” que la gobierna, asegura un asistente al Foro Económico Mundial. La oleada de nuevos impuestos que Pedro Sánchez ha establecido contra bancos, energéticas y grandes fortunas originó ayer un desaire descomunal ayer cuando el presidente de Iberdrola Ignacio Sánchez Galán se ausentó de un encuentro programado con el habitante de la Moncloa.

