Una Alianza a conveniencia

Hace apenas unos meses, en septiembre del año pasado, la alianza Va Por México conformada por los partidos políticos PRI, PAN y PRD se había dado por terminada, luego de que los diputados del tricolor votaron a favor la reforma de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Sin embargo, hoy sabemos que ¡sí habrá alianza!

En su momento, el dirigente del PAN, Marko Cortés, dijo que la relación con el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, “había llegado a su fin” por incumplir los acuerdos y, en consecuencia, la pérdida de la confianza.

Los tres partidos anunciaron que irán juntos en las elecciones que se celebrarán el próximo 4 de junio, para la Gubernatura del Estado de México con Alejandra del Moral, ex secretaria de Desarrollo Social y en Coahuila con Manolo Jiménez, ex alcalde de Saltillo. Ambos candidatos son del PRI. Por supuesto, el acuerdo no es gratis, a cambio, los “eventuales” ganadores se comprometen a darles cargos en sus gobiernos, tanto al PAN como al PRD. Como se dice comúnmente: “darles un hueso”.

Nos queda claro que esta alianza es por conveniencia no por compartir ideologías, de izquierda, centro o derecha. Sabemos que integrantes de los tres partidos han aceptado que si no van juntos, Morena ganaría las elecciones. El PRI ha perdido todas las elecciones para gubernaturas pero sigue teniendo la mayor estructura electoral; el PAN ha logrado mantener y ganar sus bastiones; el PRD no ha desaparecido precisamente por aliarse con sus antiguos enemigos, pues desfundado se quedó cuando la mayoría de sus integrantes se fueron a Morena.

El proceso electoral en dichos estados ha iniciado, la campaña será del 3 de abril al 31 de mayo. La lucha va a ser despiadada pues revelará las verdaderas condiciones de preferencia tanto del PAN, PRI y de Morena. Y echado a andar el camino, ¿le tocará al blanquiazul definir el/la candidata de la Alianza para las elecciones presidenciales?

Estimado lector: ¿usted ve a un candidato fuerte del PAN para ganarle al candidato de Morena y llegar a la presidencia? ¿De verdad el PAN necesita al PRI luego de tantos escándalos (¡y los que vienen!)? El PRI tiene mayor movilización que el PAN, ¿y si va solo? ¿De verdad perdería la elección? ¿Usted qué prefiere, votar por Morena o por el PRI?

Yo veo a dos posibles candidatos del PRI: Enrique de la Madrid (ex secretario de Turismo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y Alejandro Murat Hinojosa (ex Gobernador de Oaxaca). Al interior, todos los demás están peleados con “Alito” Moreno, o de plano no les alcanza para la candidatura, como es el caso de Ildefonso Guajardo, (ex secretario de Economía con EPN y actual diputado plurinominal federal del PRI), quien en realidad lo que busca es volver a ser diputado o ganar un escaño en el Senado de la República.

POR JORGINA GAXIOLA

JORGINAGAX@GMAIL.COM

@JORGINA_GAXIOLA

PAL