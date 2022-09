El iPhone podría fabricarse en México

La noticia pasó casi desapercibida, quizá porque fue publicada por dos profesores universitarios hace unos días. Pero sería de la mayor relevancia: el iPhone podría ser fabricado en México, en vez de China, como resultado del reacomodo que viven las relaciones de proveeduría de Estados Unidos, país que se quiere deshacer de su alta dependencia del país asiático.

En el artículo China-US tensions: how global trade began splitting into two blocks, dos académicos —ManMohan S. Sodhi, de la Universidad de Londres, y Christopher S. Tang, de la UCLA—, afirman: “La proveeduría de corta distancia (nearshoring) está ganando tracción. Las empresas manufactureras para Apple, Foxconn y Pegatron, están evaluando producir el iPhone en México, en lugar de China, para aprovechar tanto los menores costos laborales como el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México”.

Ya desde 2020 se barajaba esta posibilidad, cuando Reuters reportó que ambas empresas ponderaban la alternativa mexicana. No obstante, la nueva afirmación es distinta porque ahora existen nuevos elementos que hacen pensar que un anuncio de esa naturaleza es inminente. Entre ellos está el hecho de que Pegatron anunció la colocación de la primera piedra de su segunda fábrica en Ciudad Juárez, que quedará lista en 2023, de acuerdo con John Hsu, presidente de la empresa taiwanesa. Hay que recordar que este año Pegatron tuvo que suspender operaciones en China en algunas ocasiones, derivado de la pandemia.

El otro elemento clave para comprender el posible reacomodo de la manufactura global son las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en Japón, Rahm Emanuel, quien reveló al Financial Times la esencia de la nueva política comercial estadounidense, al afirmar en entrevista que las condiciones geopolíticas del planeta obligan a las empresas multinacionales a adoptar una nueva forma de globalización, “en la que la producción a bajo costo queda en segundo plano frente a la prima de previsibilidad”.

En pocas palabras: las empresas deben aceptar que la fabricación de sus productos costará más, porque existe una imprevisibilidad regulatoria en Pekín de tal magnitud, que ha hecho evidente el riesgo de ser tan dependiente de aquel país. El embajador es un personaje muy cercano a Joe Biden y se ha concentrado en atraer nuevas inversiones japonesas a Estados Unidos.

Y si llegara a confirmarse que Apple acuerda con sus proveedoras producir el iPhone en México sería una fenomenal noticia para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Habrá que ver.

