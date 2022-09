¿Quién va a meter la pelota?

Con el discurrir de la historia del futbol, han pasado también diversidad de estrategas, y, por ende, discordancias en cuestionar cuál es el mejor concepto que lleve a una escuadra a garantizar el éxito. Italia ha basado su palmarés en un perruno orden defensivo, sin priorizar tanto la tenencia del esférico. Parecería ilógico pensar que quien tenga menos el juguete en sus pies pueda sacar provecho del juego, y nada más lejos de la realidad.

En la etapa de El Tata Martino ha decrecido de forma dramática la capacidad para horadar las redes rivales y, sin duda, es el foco de alarma de cara a una justa balompédica que se encuentra a la vuelta de la esquina, pero contrario a lo que se pudiera pensar, México sólo ha perdido la estadística de posesión en un partido en el que el argentino ha estado al frente; sin embargo, en todas las citas importantes ha sido doblegado en el marcador.

La preocupación emerge de modo relevante por la posibilidad de que, como en cada proceso mundialista, se lleve a elementos que no están en su mejor estado de forma y pareciera que tanto Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori tienen un billete de avión garantizado más allá de que en caso de ir a Qatar, vendrían saliendo de lesiones y de mucho tiempo sin jugar.

Imaginemos que Rayados queda eliminado en la primera fase de la Liguilla, y Rogelio no entra en ningún partido hasta entonces. Ese escenario luce probable, porque, aunque se recupere, Víctor Manuel Vucetich no le dará todos los minutos. Su última participación dataría del 17 de agosto. Llegaría a la copa con tres meses de inactividad dentro de la cancha, y en conferencias de prensa escuchamos al técnico aferrándose a que se recupere para llevarlo.

Otra preocupación es Raúl Jiménez, el nueve que acompañó en todo el proceso, y ya se dijo que lo esperarían hasta el 16 de noviembre, cuando las listas serán definitivas. Es decir, luce también presupuestable que el atacante de los lobos ingleses pueda ir al Mundial prácticamente sin jugar. Se perdió 25 días en la primera parte de la temporada por una lesión de rodilla, y luego, la conocida pubalgia, que es catalogada como una de las más traicioneras. Por si fuera poco, también aguardará al Tecatito Corona, quien se esperaba recuperar en cuatro o cinco meses. El combinado nacional parece más un club de cumplir sueños de jugadores que no están bien, que la definición implícita de formar parte de un representativo nacional. Llegar en plenitud a una competencia de tal envergadura.

Henry Martin y Santi Jiménez llevan 28 goles entre los dos este año contra cinco de Raúl y Funes Mori. ¿Por quién se inclinará la balanza? Porque hay un déficit de gol que de no resolverse puede ser mortífero para las aspiraciones tricolores.

