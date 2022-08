Morena se adelanta un año en el Edomex

Estaba cantado. Delfina Gómez será la candidata de Morena al Edomex. Arrasó en la encuesta para definir a quien competirá por el cargo. Y, por si fuera poco, era la favorita del presidente. La elección mexiquense es, por muchas razones, neurálgica. Morena se ha adelantado: ya tiene candidata a 10 meses de la contienda.

Antes de 2024, carrera que ya arrancó, vendrá la antesala: 2023. Esa parada, no solo por las contiendas en los territorios que se disputan –Edomex y Coahuila-, sino por la forma de procesar diferencias internas y mantener la unidad, será clave.

Morena es una aplanadora; ha ganado 20 gubernaturas entre 2018 y este 2022. Si sumamos las dos entidades –Morelos y San Luis Potosí- donde gobiernan partidos afines al gobierno federal, la 4T encabeza 22 estados. El partido del presidente avasalla, y quizá lo único que podría complicarles un camino pavimentado hacia la victoria es el riesgo de ruptura interna.

El Estado de México, por ser una entidad donde nunca ha habido alternancia, y cuenta con el mayor padrón electoral del país, podría ser preludio de la contienda presidencial. El primer gran reto era mantener la cohesión.

De acuerdo con la encuesta realizada por la Comisión de Encuestas de Morena, Delfina Gómez tuvo una intención de voto del 31.1%; Higinio Martínez, 14.9%; Luis Fernando Vilchis, 14.6%; y Horacio Duarte, 9.6%, porcentajes que son muy similares a los resultados arrojados por las encuestas espejo realizadas por Mendoza Blanco y Asociados, y Covarrubias y Asociados.

Ayer Duarte y Vilchis reconocieron los resultados y se pronunciaron por Delfina. Martínez lo tomó con más reserva. El exalcalde de Texcoco dijo que la definición de una gubernatura no se da únicamente por un resultado estadístico, sino que la dirigencia nacional debió realizar otras valoraciones políticas.

Por la tarde hablamos con Mario Delgado, presidente de Morena.

“No tengo duda de que todos se sumarán (a la candidatura). Imagínate Higinio, tiene toda la vida luchando y hoy tenemos la gran posibilidad de tener este cambio”, nos dijo en la radio, en MVS Noticias.

“Por más legitima que sea su aspiración, Higinio no va a renunciar a la posibilidad de este cambio para su gente”, señaló.

"Tengo clara mi militancia en Morena, no me nuevo de ahí, tengo claro que no seré candidato de otro partido, ni candidato independiente, lo que voy analizar es que hará después de 47 años en la izquierda, de que ha sido un esfuerzo muy grande consolidar al partido en la entidad, y voy a ver lo que tengo que hacer a partir de hoy", apuntó Martínez tras darse a conocer la decisión. ¿Levantará la mano de Delfina?

Si mantienen la unidad, Morena tiene todo para arrollar en el Edomex.

***

La antesala para 2024 dibuja un día de campo para el presidente y su candidato. Van en caballo de Hacienda. Parece que solo el conflicto interno puede provocar fracturas y generar daño. ¿Qué tan sólida será la unidad? Lo veremos.

