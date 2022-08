¿Quién jala el gatillo?

Hace algunas columnas compartía con ustedes una teoría del periodista de Ciudad Juárez, Oswaldo Zavala, autor de “Los Cárteles No Existen” y “La Guerra en Palabras: Una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020)”. Su planteamiento es brillante. Les pido tener la mente abierta ya que de forma burda les trataré de hacer un resumen de las ideas y sucesos que llevaron al maestro Zavala a profundizar en la semiótica de la Guerra contra el Narco. El Mto. Zavala plantea que “no son los cárteles quienes utilizan a los políticos, sino todo lo contrario”. Hasta la defensa del Chapo Guzmán lo pintaba como un mero títere de todo un sistema que lo había utilizado para sus fines propios. No importa que cerraran la avenida más importante de Manhattan para llevar al Chapo a Juicio porque como dice Zavala: “…dentro de la corte, el traficante fue presentado por su equipo de defensa no como el líder sino como un subalterno más del “Cártel de Sinaloa” y como víctima del poder oficial en México, extorsionado incluso por los presidentes Calderón y Peña Nieto, a quienes habría pagado millones de dólares para evitar ser detenido por las autoridades”. Entonces quién lo quasi sacralizó? A Constanza Lambertucci le comenta: “Contrabando y traición, que se estrena en el 72, es muy significativa. Esa narrativa es consecuente con la década, porque el traficante es siempre un personaje disminuido, reducido a su mala suerte, y con frecuencia termina asesinado o en prisión. Pasamos a los noventa y hay un giro. El traficante va de esta zona de desecho, al empoderamiento y es cuando aparece este corrido Jefe de jefes”. A ella misma le dice: “Se empezó a hablar de una guerra contra el narco cuando no había tal cosa y cuando desde luego los traficantes no suponían esa violencia, no percibíamos siquiera el narcotráfico como un problema de seguridad. Es el presidente Salinas el primero que dice “sí, en efecto, los narcos son una amenaza a la seguridad nacional”. Algo que jamás había ocurrido en las presidencias anteriores. A Miguel de la Madrid el narco no le preocupaba de ningún modo [porque] estaban al servicio del sistema”. Lo más inquietante es cuando el 30 de enero de 2019 y acabando el juicio del Chapo, mi Cabecita de Algodón asegura que “ la guerra contra el narco por fin había terminado” y ese mismo día en su Mañanera, el Secretario de Marina anuncia la existencia de “un nuevo cártel con el Marro al frente y que se dedicaba al huachicol”. Por fin, se acababa o no esta guerra?. A quien le conviene que sigamos narrándola como ellos quieren? Mineras que aprovechan zonas deshabitadas por la violencia para poder cumplir sus extracciones sin tener que enfrentar pueblos originarios y ecologistas? Personajes oscuros de gobiernos pasados que en verdad siguen sacando provecho de esto? La violencia es real lo que tenemos que desnudar es la forma en que la narramos!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

PAL

