México, la utopía de una potencia mundial

En nuestro país las cifras de inseguridad y delincuencia son alarmantes según la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de junio de 2022, donde 72.9 % de las mujeres y 60.9 % de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, en las que destacan Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Irapuato, Cuautitlán Izcalli y Colima con 97.2, 90.4, 89.7, 89.7, 89.0 y 87.5 %, respectivamente. Fuente INEGI

No somos un número, es Debanhi Escobar se volvió en la bandera de los grupos feministas y de derechos humanos, así como Fredid Román el último periodista asesinado en Chilpancingo, Guerrero, el asesinato número 15 del gremio en lo que va de 2022. México, donde el ejercicio del periodismo es más riesgoso que ser corresponsal de guerra; si, un país donde el crimen organizado es dueño de las calles, un país donde la palabra justicia no es tan común como la palabra impunidad, donde la educación es un lujo y no un derecho, un país de desigualdades, un país con un serio problema de escasez de agua, un país donde el maltrato animal es un tema cotidiano y de castigo menor, un país donde la trata de personas es un negocio y no un delito, un país donde los niños no son para jugar, son objetivos para el crimen organizado, un país con poca certeza de inversión y con múltiples problemas sociales como los tienen otros países, pero este es nuestro país. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos pasó en el camino para apuntar al declive?

Según el Foro Económico Mundial ha identificado que el principal motivo por el que México no es competitivo en los mercados internacionales es la falta de seguridad pública., específicamente la presencia del crimen organizado y la falta de confianza en los policías.

México tiene una historia y podemos decir que sí, gran parte de responsabilidad los gobernantes actuales o pasados, pero como sociedad hay que entender que también tenemos responsabilidad, hay quienes dicen que tenemos los gobiernos que nos merecemos, pero entonces ¿qué sociedad somos? ¿qué merecemos? y la pregunta más importante es ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar lo que no nos gusta?

Nuestro país requiere de compromiso social porque el cambio no depende en su totalidad de unos cuantos, hay que comenzar por nuestros hogares, educando y reeducando, comprometernos con el cuidado del medio ambiente, formando seres humanos resilientes, conscientes y empáticos ante las múltiples problemáticas que enfrenta el mundo. Formar ciudadanos responsables capaces de entender las causas y los efectos de las acciones, capaces de buscar oportunidades para generar impacto positivo, capaces de exigir ante las injusticias, capaces de cuidar un ser vivo y su hábitat, capaces de construir y de no destruir, capaces de amar a México.

POR MARÍA FERNANDA BOLAÑOS CASILLAS

PUBLICISTA, COMUNICÓLOGA Y MERCADÓLOGA POLÍTICA

@MARIFER_BC

CAR

Sigue leyendo:

La crisis del agua en México, cuando el destino nos alcanzó

Acciones de protección consular en contra de la trata de personas

Normalistas de Ayotzinapa: se empieza a hacer justicia