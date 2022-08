Los ucranianos en Polonia

Varsovia. Casi no se notan. Si no fuera por el acento que se detecta cuando hablan, podrían confundirse fácilmente con los polacos. Nos parecemos tanto los polacos y los ucranianos que algunos periodistas extranjeros que llegan aquí se preguntan donde se encuentran los ucranianos porque no los distinguen al inicio. Más allá de los puntos de acogida establecidos en la frontera polaco-ucraniana y en todas las regiones de Polonia, los ucranianos parecen diluirse entre los polacos.

Pero aquí están, presentes no sólo físicamente, sino también a través de las banderas ucranianas visibles en muchos lugares y de los cambios en la vida cotidiana polaca a raíz de su llegada. Las explicaciones en ucraniano están en casi todos los espacios públicos de Polonia, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes y de autobuses, en el transporte público, en las instituciones polacas y hasta en los museos. Hay más comida ucraniana en los restaurantes y bares de comida casera, donde las mujeres ucranianas que ahí encuentran frecuentemente empleo, preparan platillos de su país.

Hasta los populares pierogi polacos de papas, queso y cebolla, conocidos antaño como “pierogi rusos”, empezaron a llamarse en muchos lugares como “pierogi ucranianos”, por enfado de los polacos por la invasión rusa.

Se estima que, hoy en Polonia, permanecen unos 3.37 millones de ucranianos, de los cuales 69% está en las principales zonas metropolitanas del país. En algunas ciudades grandes los ucranianos equivalen a una cuarta o una quinta parte de sus habitantes. Así es por ejemplo en Wroclaw (28%), Gdansk (24%), Cracovia (19%) y Varsovia (16%), como lo reveló recientemente la investigación de la Unión de las Metrópolis Polacas.

No todos los ucranianos de Polonia son refugiados de origen. Ya antes de la guerra alrededor de 1.3 – 1.5 millones vivía aquí con permisos temporales de trabajo en construcción y agricultura, mayoritariamente hombres. Desde el 24 de febrero, cuando comenzó la guerra, llegaron a Polonia desde Ucrania unas cinco millones de personas, principalmente mujeres y niños. Hasta ahora unas tres millones cruzaron la frontera de Polonia a Ucrania, aunque no necesariamente cada número significa el regreso.

Lo más notorio es que desde el inicio de la guerra alrededor de 1.1 millón de refugiados, mitad mujeres, mitad niños, recibieron el número PESEL (el CURP polaco) que los autoriza a tener acceso al trabajo, servicios de salud, ayuda social y educación. Más de 180 mil mujeres de este grupo ya encontró trabajo en el sector rastaurantero, hotelero, limpieza y educación. Asimismo, se estima que en las escuelas polacas estudiará medio millón de niños ucranianos desde septiembre de este año.

Los ucranianos son un gran reto para Polonia, un país de 38 millones de habitantes cuya población creció de repente 8%. Lo bueno es que de momento no se observan signos visibles de cansancio o de rechazo. Todo lo contrario. Hay una gran solidaridad y todos están enfocados a ayudar, o al menos a no entorpecer.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES, TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

