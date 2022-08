¿Por dónde empiezo?

¿Quieres comenzar con tu canal de Youtube?”, le pregunté a María. “Sí, tengo muchas ganas desde hace bastante tiempo”, me contestó. “¡Pues vas! ¿Para cuándo publicas tu primer video?”, le respondí. “¡Es que no sé ni por dónde empezar!”, me contestó algo abrumada.

Y la entiendo; empezar un nuevo proyecto no es tan fácil como quisiéramos. Si has estado en alguna situación parecida, ya somos dos. Yo también he vagado muchas veces por esos caminos de indecisión. De hecho, para escribir esta primera columna pasé por ese sentimiento. Y aquí pretendo compartir algunas herramientas que te ayuden a iniciar esos proyectos.

Justo ese será el propósito de tu nueva columna favorita Impulsa tu vida por Rorro Echávez; te compartiré ideas, reflexiones y consejos que te ayuden a ser tu mejor versión.

Ahora, existen mil formas para empezar, pero aquí te compartiré solo tres conceptos para que los recuerdes y los pongas en práctica: Motivación, mentor y acción.

Motivación:

Antes de empezar, es importante que tengas muy claro el por qué quieres hacer realidad el nuevo proyecto que tanto sueñas.

Haz una lista de 10 razones que te motivan a empezar. Tener claras tus motivaciones te ayudará a discernir si realmente quieres o no intentarlo. Se vale decir que no. También te dará fuerza para empezar, pues al tenerlas presentes, no podrás ignorarlas y sentirás el empuje necesario para tomar acción. Y el beneficio mayor, te ayudará a continuar. En tu recorrido habrá muchos obstáculos, el camino no será nada fácil. Necesitarás ser resiliente para lograrlo.

Mentor:

Ahora que ya reflexionaste y decidiste sí empezar ese proyecto, es momento de buscar una guía. Trabaja tu humildad y pide ayuda a alguien que está en el lugar en donde tu quieres estar.

Haz una lista de cinco posibles mentores que estén a tu alcance y te puedan dar consejo para dar tu siguiente paso. Y si no está a tu alcance, seguramente puedes leer su libro, tomar sus cursos o escuchar su podcast. Hoy en día existe tanto contenido allá afuera, que lo único que necesitas es buscarlo y aplicar los consejos que te van dando.

Acción:

Pon una fecha límite para empezar. Comprométete con tus amigos, en tus redes sociales. Deja de jugar en chiquito y comienza a creértela. La única manera de saberte capaz, es cumpliendo con tu propia palabra. Es más fácil hacer que pensar. Y lo que distingue a grandes empresarios exitosos de los mortales, es que hicieron las cosas y en el camino fueron corrigiendo. No se esperaron a empezar.

Motivación. Mentor. Acción.

Ya tienes algunas herramientas para saber por dónde empezar. María, si estás leyendo esto, define muy bien el por qué comenzarás tu canal de Youtube, busca algún curso, ponle fecha a tu primer video y pase lo que pase, cumple con tu propia palabra.

POR RORRO ECHÁVEZ

CONTACTO @RORROECHAVEZ.COM

@RORROECHAVEZ

MAAZ

SEGUIR LEYENDO:

Darán respiro altos precios del petróleo a las finanzas públicas

No es propaganda, es crimen y pacto

Lo que no sea arte es falso