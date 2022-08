Hay un verso o acción poética que dice que “lo que no sea arte es falso” y este mes, mi columna va sobre lo que significa el arte más allá del entretenimiento y el espectáculo; me refiero a lo que nos hace sentir.

Debo confesar que parte de lo que más disfruto en mi trabajo como editora es vivir experiencias relacionadas con el arte, como hace dos meses que fui al Festival PAAX GNP, en Xcaret, en donde Alondra de la Parra dirigió la ya afamada Orquesta Imposible, conformada por músicos solistas de varios países; los mejores, tocando juntos e interactuando en un mismo espacio durante cinco días. Cada jornada era diferente, pero me sorprendía más. Al ver cada uno de estos espectáculos me daba cuenta lo que me hace sentir el arte. Es como si me desconectara un tiempo de la realidad para sólo enfocarme en lo que estoy viendo, escuchando y sintiendo. Un tanto meditativo diría yo, además de inspirador.

Por otro lado, el fin de semana pasado, fui a Despertares, el gran espectáculo de danza que se presentó en el Auditorio Nacional, con Isaac Hernández como protagonista. Simplemente inigualable, y el sentimiento que invadía a los asistentes era de emoción, de alegría y lo más importante, de solo estar en el ahí y en el ahora. Tal vez por eso hago referencia al título de la columna, ya que, en la sociedad actual, siempre estamos en miles de asuntos diferentes, nos cuesta trabajo desconectar, vivir el momento y sólo enfocar nuestra atención a algo específico. Y eso logra el arte, una conexión con nosotros mismos, con el escenario y con lo que se está viendo, por eso, todo lo que no es arte, es falso.

Lo que más me enorgullece es que en ambos espectáculos, la leyenda de “sold out” era la protagonista, porque la gente está viendo al arte como indispensable, necesario y, sobre todo, como algo que cuesta por todo lo que hay detrás. Esto nos habla de una industria en crecimiento, y cuando hablo de “industria” no me refiero a la del entretenimiento, porque sabemos que varios cantantes llenan estadios enteros y abarrotan plazas. Con “industria” me refiero a las bellas artes, a aquellas disciplinas que estaban olvidadas en nuestro país, como el ballet y como la música clásica, y que ha sido gracias a sus protagonistas que han acaparado los escenarios y se ha convertido un verdadero lujo y placer asistir a este tipo de shows.

Al término de ambos eventos culturales me dio mucha emoción ver que estaban llenos, que muchos amigos me decían que quisieron ir y no pudieron, que se lo perdieron, que no encontraron boletos, o que también asistieron y les encantó.

Que gusto tan grande me da que dos embajadores mexicanos como lo son la directora de orquesta, Alondra de la Parra, y el bailarín Isaac Hernández, estén haciendo esta gran labor, de poner en alto el nombre de nuestro país internacionalmente pero también, que quieran regresar a él y darnos este gran regalo, que es enamorarnos del arte. Enhorabuena por este gran momento que está viviendo nuestra sociedad, porque sólo el arte es lo más cercano a lo verdadero.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

MAAZ

SEGUIR LEYENDO:

Pero sigo siendo el Rey

Bienvenidos a la sociedad del odio

El escritor sí tiene quien le escriba