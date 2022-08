Isabel López, una cocinera tradicional ejemplar de los rumbos de Tláhuac

Una parte fundamental de la vida cotidiana de los pueblos mexicanos gira en torno a la comida, y la Ciudad de México no es la excepción. Esta gran urbe está compuesta por un montón de pueblos que tienen su propia identidad culinaria, con platillos desconocidos por la mayoría que son preparados con los mejores ingredientes del campo capitalino y que muchas veces provienen de los sembradíos de los patios de los vecinos. En estos pequeños jardines del Edén, las calabazas crecen en medio de flores enormes con las formas y tamaños que alcancen hasta que las corten las cocineras. Los limones, higos, tomates, toronjas, maíces y demás comestibles corren con la misma suerte porque no fueron sembrados para venderse en el supermercado, donde rechazarían estos deliciosos frutos criollos por no ceñirse al estándar de belleza exigido por dichos almacenes.

En mis encuestas informales con amigos y familiares, me he percatado de que los chilangos no conocemos el calibre de las propuestas gastronómicas que podemos encontrar sin salir de aquí, porque pensamos que nuestra gastronomía se limita a los tacos al pastor, al pozole, las tostadas, el caldo tlalpeño y algunos tamales. Pensar que la guajolota (la torta de tamal) o la quesadilla sin queso son la máxima expresión de nuestro ingenio nutricioonal habla muy mal de nosotros.

Por eso, hoy saldré al quite con la banda chilanga para que nos cultivemos un poquito y mastiquemos otras cosas bien sabrosas aunque no las sepamos pronunciar. Para ello les recomiendo que aparten este fin de semana para que nos vayamos a Tláhuac a la 29 Feria del elote y la tortilla 2022 en San Juan Ixtayopan.

Este evento lo conocí hace cuatro años, cuando era funcionaria de la SEDECO e Isabel López, la señora que aun organiza a los burócratas, las cocineras, los campesinos y al pueblo entero, entró a mi oficina de malas porque “ustedes los del gobierno son muy lentos y no nos quieren ayudar”. Ella me pareció una mujer enorme por sus dimensiones pasionales; mientras la observaba sentada en mi silla de godín, ni siquiera me atreví a abrir la boca hasta que ella terminó de hablar y comprendí qué sucedía. Resulta que la oficina X la había mandado con los de la Y para que le imprimieran su póster, y necesitaban 4 firmas de no sé quién para autorizar y la feria estaba por comenzar. Por alguna razón ella me cayó muy bien y me aguanté el regaño para que me permitiera abrir el archivo del mentado póster. Cuando lo vi me fascinó. Era de lo más bonito en su tipo; estaba diseñado con buen gusto, el dibujo de la mazorca era muy Pop así como la tipografía, la composición y todo lo demás.

En ese instante me puse a trabajar en sus impresiones, a generar una conferencia de prensa y a llamarle a varios medios para que la pudieran entrevistar. A partir de ese día somos muy amigas y mis parámetros de cocinera capitalina comenzaron a redefinirse tomándola a ella como referencia de lo que hay que observar. En esas vueltas a los medios conocí las tartas dulces de queso, maíz y huitlacoche; los Burritos, que son unos granos de maíz azul garapiñados; la salsa de chile zolote, los esquites de esas tierras, los tamales, los tlaxcales, el chiletole de la región, las tortillas con sabores brillantes y el maíz aperlado de por allá, que es pequeñito, redondo, dulce y tan tierno que puedes morder sin problema la mazorca cruda. Debido a la pandemia esta feria se suspendió por dos años pero ya está de vuelta en su 29 edición. Por eso recomiendo mucho que la visiten, sobre todo aquellos que son capaces de jalarse desde Coapa a la Escandón por un taco de carnitas, o de Satélite a Coyoacán por un pozole placero. Para estos aventureros de la comida como yo, este sería EL evento a visitar este fin de semana porque nomás va a durar hasta el 16 de agosto en la explanada de la alcaldía.

POR JULEN LADRÓN DE GUEVARA

