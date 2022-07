Evangélicos arropan a AMLO

Los aliados evangélicos del presidente López Obrador, que han trabajado con el gobierno de la 4T predicando la cartilla moral de su administración, salieron en defensa de su estrategia de seguridad después de que jerarcas católicos le demandaron replantearla, tras el asesinato de dos sacerdotes jesuitas al interior de una iglesia en Chihuahua.

Después del enfrentamiento con líderes católicos y el inicio de una posible crisis que puede perjudicar la última parte de su sexenio, según expertos, el pastor Arturo Farela, presidente de la Confederación Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas y amigo del inquilino de Palacio Nacional, ha salido a abogar a favor de la estrategia de “abrazos, no balazos” como la acción correcta para disminuir los índices de inseguridad.

Farela dice representar a ocho mil iglesias cristianas y evangélicas en el país, mismas que, supuestamente, no han sufrido robos, ni crímenes a los representantes. El pastor, cuyo hijo cobra como servidor de la nación, asegura que sólo sufrieron violencia en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto.

La aparición de este líder religioso se da tras la llegada de César Yáñez a la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y quien la mañana de ayer fue llamado por López Obrador para una reunión de trabajo, de cara a las jornadas de paz a las que religiosos católicos están convocando en todo el país.

ALITO Y CREEL SE VAN EN EL MISMO VUELO

Viajaron juntos antenoche Alito Moreno, presidente nacional del PRI, y Santiago Creel, diputado del PAN y aspirante a la candidatura presidencial de su partido. A sólo unas horas de que Moreno anunciara su salida del país para acudir a organismos internacionales a denunciar una persecución política en su contra, el vuelo AF173 trasladó a Europa a ambos legisladores. Sin embargo, aunque inicialmente trascendió que en su recorrido por diferentes ciudades de El Viejo Continente el panista no dejaría solo en ningún momento al líder priista, fuentes cercanas a Creel aseguraron a esta columna que, aunque se diga que en política no hay coincidencias, esta vez sí se dio, porque en el aeropuerto Charles de Gaulle de París cada quien transbordaría con rumbo a su destino final: Alito Moreno abordó el AF1242 de Air France a Ginebra, mientras Santiago Creel subió al AF1004 de Air France a Roma, Italia, para atender asuntos personales. Como sea, quizá en el viaje más largo de su vida, Alito no se sintió solo al salir acompañado por 12 horas de un aliado que, a pesar de los escándalos en su contra, no lo han dejado, por haber “honrado” su palabra en los acuerdos de la coalición Va por México.

•••

Uppercut: El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reveló que el misterioso avión venezolano-iraní 747 tiene vínculos terroristas, que voló a México y que, previo paso por Cuba, uno de sus tripulantes se sometió a cirugía estética facial para cambiarse la cara.

