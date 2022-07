El respeto al partido ajeno es la paz: Zambrano

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, nos habla de su peor error político, de por qué le dicen el tragabalas, de la coalición Va por México, de su asociación con Alito Moreno y cuándo se va a retirar de la política.

---¿Viva la coalición?

---Se mantiene viva y hay que fortalecerla.

---Alito Moreno, ¿qué ha representado estos días?

---Muy complicados los días para Alito y desde luego impacta en la coalición porque logran cimbrar en la opinión pública, pero pues yo soy de los que piensa que aquí debe aplicarse el adagio expresado de manera singular: el respeto al partido ajeno es la paz.

---¿De qué está hecho Andrés Manuel López Obrador?

---De una convicción que combina lo que él ve como una misión pública con el cómo se asume él como una suerte de Dios o de semidiós que no se equivoca en las decisiones que toma y por eso lo vemos así, necio a veces con comportamientos terriblemente irracionales, insensibles.

---¿Ustedes le dieron galletas a ese fenómeno?

---De eso es lo que nos ha seguido acusando mucha gente, particularmente para las campañas y elecciones del 2021, que saludaban, los saludaban donde me veían en las campañas. ¡Viva la unidad! ¡Qué bueno que estén ahí! Pero ustedes le ayudaron mucho a Andrés Manuel, solo que desde el 2012 ya no tenemos nada que ver con ese individuo.

---Pero dicho por la oposición, ¿se volvió autoritario de la noche a la mañana? ---No, él ya lo era, por eso se fue, por eso ya no quiso seguir en el PRD, porque en el PRD tenía contrapesos internos, que era particularmente el grupo del que yo formo parte dentro del PRD.

---¿Hay oposición? ---Por supuesto que sí. Lo hemos demostrado. Lo acabamos de demostrar con la votación de la reforma eléctrica y es lo que tiene encabronado a Andrés Manuel.

---Con todo respeto y lo voy a decir en un sentido figurado: esta oposición parece un alebrije: tiene la cabeza de una especie, el cuerpo de otra especie y la cola también de otra.

---Las coaliciones son una necesidad política, desde hace mucho los viejos científicos decían que la necesidad en la humanidad crea el instrumento. Y la coalición es un instrumento establecido por la necesidad de enfrentar el riesgo de que vayamos a una dictadura.

---¿Ya tomaron nota de las recomendaciones del presidente de cómo ganar elecciones?

---Hombre, si le hacemos caso al presidente vamos a terminar siendo un apéndice de Morena y un apéndice de él.

---¿Alito, aguanta el pueblo se levanta?

---Lo decía pitorreándose Andrés Manuel, metiendo cizaña. Pero pues esa es la manera en que López Obrador quiere desarticular a la oposición de la coalición y no lo va a lograr, hombre. La coalición se va a mantener, es entre partidos, hay que recordarlo, no entre dirigentes.

---¿Alito Moreno es un buen hombre?

---Yo le tengo confianza porque con nosotros ha cumplido la palabra empeñada

---¿Usted cree que con la narrativa que está teniendo la oposición pueden doblar a Andrés Manuel?

---Le vamos a ganar. Hay que siempre enriquecer la narrativa, ver en dónde fallamos en particular durante las últimas elecciones del pasado 5 de junio y lo que todo el mundo saca por conclusión y sacamos nosotros mismos es que debemos mantenernos unidos.

---¿Ustedes, el PRD, viven en la coalición gracias a la coalición?

---Nosotros existimos como partido político histórico, ya de 33 años de la vida nacional, y habemos quienes venimos desde antes del PRD. Es altamente probable, para no decir qué imposible, que si el PRD no hubiera estado siendo parte de la coalición, no hubiera habido coalición.

---¿Ayuda, la compañía de Claudio X. González en el movimiento anti-López Obrador?

---Claudio X. González forma parte de un agrupamiento que se llama “Sí por México” que ayudó a la conformación de la coalición para el 2021, pero los verdaderos dueños de la coalición son los partidos políticos y desde luego, las opiniones indiscutibles y necesarias de la sociedad civil.

---¿Pobreza franciscana?

---Es una verdadera vacilada que después de la austeridad que ha prácticamente empobrecido el quehacer público y que ha golpeado a sectores muy importantes de la sociedad, ahora digan después de eso, lo que sigue es la pobreza franciscana. ¿A dónde nos quiere llevar, a volver pobres a todo mundo en lugar de ayudar a que se superen? Es una vacilada en el mejor de los casos.

---¿Ya hicieron su mea culpa después del 5 de junio?

---Sí. De hecho, hemos especialmente concluido que está muy claro que para las próximas elecciones la salida es mantenernos juntos, ver en dónde debemos y podemos atacar de mejor manera las estrategias que se imponen con los llamados servidores de la nación para la compra de votos. Y allí hay que meternos duro y también ver la manera en que vamos a enfrentar el crimen organizado que se ha metido a apoyar a Morena en las últimas elecciones.

---¿La gente está hasta el gorro de los partidos?

---Yo creo que hay que reconocer que los partidos políticos no están bien calificados, pero resulta que al final de cuentas somos absolutamente necesarios para que haya una convivencia democrática y una competencia verdadera en el país.

---¿En serio hay tiro para el 2024?

---Estoy convencido de que sí, por más que quieran luego decir ¿cuál tiro? Si perdieron cuatro de seis, apenas el 5 de junio. Ganamos claramente dos y una tercera (Tamaulipas) que todavía está en litigio. Y ahí estuvo, por cierto, la mano del crimen organizado metida a favor de Morena.

---¿El peor error en la vida política de Jesús Zambrano?

--¿El peor error? A estas alturas yo te diría a lo mejor haber confiado en su momento y ayudado a Andrés Manuel a que creciera y que hoy está siendo un lastre para la vida nacional.

---¿Cómo quiere ser recordado Jesús Zambrano?

---Zambrano: Así como alguien que no se detuvo aún, incluso a costa de su propia vida. Porque estuve a punto de morirme allá en 1974, cuando me pegaron un balazo en la boca, cuando me detuvieron y decidí seguir en la lucha. Y así me gustaría ser recordado como alguien que nunca se echó para atrás.

---El tragabalas.

---Por eso me pusieron el traga balas allá en la cárcel, los dos años que estuve preso.

---¿Cuál es el momento ideal para retirarse?

---Cuando ya no sea útil y empieces a sentir que eres un lastre y que te tienen que andar cargando, en ese momento yo digo gracias, adiós y estaré aquí por si me necesitan con alguna opinión, con algún tipo de participación, con mucho gusto seguiré ayudando.

---Por último, ¿Cómo definiría al PRD en este momento?

---En una situación complicada, pero con el ánimo de salir adelante con muchas potencialidades, porque yo te diría, les diría que tenemos mucha historia y por ello mismo tenemos muchas fortalezas y tenemos futuro. Ya nos han matado muchísimas veces y nos han sepultado y aquí seguimos vivos y vamos a continuar. Cada vez estoy más seguro, con más fuerza, porque nos estamos reorganizando para un relanzamiento.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

