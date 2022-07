Alito se va del país

Alito Moreno se va esta mañana del país con el pretexto de iniciar una gira para denunciar ante organismos multinacionales una presunta persecución política por parte del gobierno de López Obrador tan solo unas horas después de que fue allanado por ministeriales el famoso camino del rey, como se le conoce a la ruta abandonada durante años hasta que el ahora presidente nacional del PRI la mandó a pavimentar y embellecer para poder llegar a su castillo, una mansión enfrente del Baluarte de San Miguel y hasta ayer un bunker extremadamente vigilado, pues fue cateado por agentes ministeriales.



¿El gobierno ha usado las instituciones para vengarse de Alito por votar en contra de la reforma eléctrica? Parece que sí. A través de filtraciones, Morena ha exhibido la intimidad del dirigente nacional y su lado más oscuro y perverso de vivir de la política. ¿Alito se enriqueció de manera ilegal de la política y aprovechó sus cargos públicos para acrecentar su fortuna? Parece que sí. Los habitantes de Campeche y del país están en el peor de los escenarios. Ni a quién irle en medio de la disputa por el poder.



Uno de los objetivos de la cuarta transformación es desmembrar la Coalición Va por México y en las últimas semanas el primer golpe de la batalla se enfocó en uno de los líderes de los tres partidos que la conforman para debilitar y desacreditar la asociación. Marko Cortés, líder del PRI, y Jesús Zambrano, presidente del PRD, poco a poco han marcado distancia. “El respeto al partido ajeno es la paz”, me dijo Zambrano. Cortés mejor ha guardado silencio. Nadie mete las manos al fuego por Alito Moreno, quien no dio a conocer su itinerario ni fecha de regreso al país.



Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, dice un viejo adagio popular y frente a un régimen como el morenista resultó un hilo muy delgado de Alito para enfrentar a un gobierno fortalecido popularmente como el de López Obrador. La bota en el cuello que le han puesto Layda Sansores, gobernadora de Campeche y el presidente, apenas comienza a sentirse sobre la garganta del priista. No hemos visto nada, seguirán saliendo más audios que exhiben mediáticamente y poco a poco también serán mostrados desde el poder fiscal todos los hilos de la red que tejió el priista en su estado.



La fiscalía estatal va a apretar más fuerte en los próximos días. Chiristian Castro Bello, candidato a gobernador de la alianza PRI-PAN-PRD, también es señalado de ayudar a su tío en el desvío de recursos y creación de empresas fantasma cuando Moreno fue gobernador para hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos por más de 59 millones de pesos. En la mira de la justicia local también está América del Carmen Azar Pérez, secretaria de Finanzas, durante la administración gubernamental del ahora dirigente nacional del PRI.



El cateo llevado a cabo este lunes en la residencia de Moreno para mostrar en un video de tan solo 15 segundos el baño de casa de Alito Moreno (vaya que le atraían los lujos y el mármol), es el inicio de su derrumbe de la presidencia del partido, que se había aferrado a dejar. Ahora con la salida del país con el pretexto de acudir a organismos internacionales a denunciar la persecución, la silla principal del PRI se debilita y debilita a la Coalición Va por México. El mensaje es poderosísimo contra todos los adversarios políticos y puede ser un antes y un después, quien tenga la cola larga que saque la lengua o viceversa. ¿Hay tiro?



La cuarta transformación, sin embargo, aprovechará el debilitamiento de quienes se han declarado adversarios del Presidente de la República y su proyecto, y buscará meter la mano para tomar con aliados suyos en los otros partidos el control de las viejas instituciones políticas como PAN y Movimiento Ciudadano, ya relatamos en la entrega de ayer su estrategia con el grupo panista de Yucatán sus intenciones de colocarlo en la dirigencia nacional del albiazul. ¿Quá tan largas son las colas de Marko Cortés y Jesús Zambrano? ¿Meterán las manos o están entendiendo lo que pasa con Alito?



Uppercut: Las voces disidentes buscan ser ahogadas por todos los frentes, pero todavía están funcionando las instituciones judiciales: la SCJN desechó la controversia constitucional promovida por Sergio García Luna, presidente de la Cámara de Diputados, en contra de la sentencia del Tribunal Electoral y obliga a Morena y sus aliados a devolverle un espacio a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR