Yahir ¡se va de La Academia!

Le tengo malas noticias a Vanessa Claudio. No será ella quien conduzca este sábado, en ausencia de Yahir, La Academia. Y es que la puertorriqueña anda pregonando por todas partes que ella va a ocupar el lugar de aquel y va a conducir el «reality show» antes mencionado. ESO NO ES CIERTO. Vanessa Claudio no está considerada para suplir la inasistencia, el sábado, del anfitrión de La Academia. Quienes sí están considerados, además de otro par de personas, son Laura Gi y el 'Capi' Pérez. Por último, Yahir no estará en el concierto de pasado mañana por motivos de trabajo.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Con motivo del tercer aniversario luctuoso del investigador y cronista de la música popular mexicana Pablo Dueñas, La B Grande de México (estación de la que el fallecido el 23 de julio del 2019 fue gerente) le ha estado dedicando programas «in memorian».

ALBRICIAS

El fin de semana, Mónica Noguera comenzó a grabar la campaña de promoción turística del Estado de Morelos de la que es vocera. La conductora ha sido contratada, como embajadora de turismo, por el gobernador de aquella entidad federativa, Cuauhtémoc Blanco.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Eva Longoria está por cumplir cinco meses viviendo en Gerona, España (país donde está grabando un serie). La «esposa desesperada» aprovecha dicha estadía para asistir a eventos sociales, como la gala solidaria Global Gift, y hacer turismo en la Madre Patria.

¿Y EL ANILLO PA CUÁNDO?

Me entero que Sara Corrales, ¡le regresó el anillo a su prometido Rafael Gutiérrez! Sí, la actriz colombiana cortó al mexicano y, contrario a Belinda que no le regresó el anillo a Christian Nodal, le devolvió la sortija que le entregó en España, en febrero pasado, el día que le pidió su mano.

¡QUÉ CAGADOTA!

En Telediario, de Multimedios Televisión (Canal 6 de t. v. abierta), confundieron a Cassandra Sánchez Navarro con Fernanda Castillo. ¡IMBÉCILES!

AVISOS PARROQUIALES

¡Últimos días! de la exposición Rembrandt en el MUNAL. La muestra concluye el domingo en el Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Centro Histórico, CDMX).

AVISOS PARROQUIALES BIS

A partir del 01 de agosto la serie española Seis Hermanas, que se trasmite de L a V por Canal 14 (14.1 de t. v. abierta), estrena horario: de 16 a 17 h.

SERÉ BREVE

Su renuncia de Sale el Sol me tiene cabizbajo, pues aunque se alió a mi enemiga ¡para joderme! y compró un pleito que no le correspondía reconozco que es ¡muy! eficaz haciendo su trabajo y que es un engranaje ¡importantísimo! en el matutino de Imagen Televisión.

SERÉ BREVE BIS

Si Patricia Chapoy continúa tirándole a La COVIDemia (La Academia), Sandra Smester (poderosa ejecutiva de Televisión Azteca) no dudará en recortarle otra media hora a Ventaneando.



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'.

