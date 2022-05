¡Albricias! El Heraldo de México cumple 5 años

Hoy que El Heraldo de México alcanza cinco años recirculando considero conveniente escribir en negritas (es decir de manera sobresaltada) dos palabras: albricias y gracias. Sí, albricias a toda la plantilla laboral que día a día, desde el 02 de mayo del 2017, ha formado y forma el engranaje que hace posible la publicación del periódico donde la H no es muda. Gracias ¡y muchas! a las lectoras y los lectores por su preferencia, pues sin ella El Heraldo de México no estaría celebrando su quinto aniversario. Gracias también a Sebastián de Villafranca, que fue quien me invitó a escribir y a ser columnista de este diario.

LA NUEVA «NETA DIVINA» ¡EMPIEZA A ESTAR DE LIOSA!

Pasado mañana se graba el programa Netas Divinas en el que se le dará la bienvenida a Martha Galilea Montijo Torres. La popular conductora, como lo avisó en exclusiva el «tiktoker» Pablo Chagra, se une a la gustada –aunque ya no con el éxito que tuvo con el reparto original– emisión de Unicable. Entre las condiciones que puso la mejor amiga de Inés Gómez Mont para estar en Netas Divinas es «probar» tres meses. "Si me siento a gusto con mis compañeras me quedo más tiempo", dijo. También exigió que las grabaciones se efectúen en Televisa San Ángel y no en Televisa Ayuntamiento (lugar en el que se venía haciendo el programa). Y es que alega le da "hueva" trasladarse al Centro de la ciudad. Por esa razón Netas Divinas se grabará del miércoles en adelante en Televisa San Ángel.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Con una sonora ovación ¡y de pie! la extraordinaria actriz española CARMEN MAURA recibió ayer en Madrid el Premio Platino de Honor 2022. ¡Bravo, bravo!

«HERROREZ»

Quiero tener la cortesía de explicarle a Javier Carranza el 'Costeño' que cortesía se escribe con acento en la 'i' y 's'.

¡Burro!

QUÉ MOMENTO TAN PATÉTICO

Desde que a Lyn May se le cayó la peluca en Sale el Sol no había vuelto a ver algo tan bochorno y patético como eso, sin embargo ayer durante la final de Exatlón All Stars miré un espectáculo lamentable y ridículo a la hora que una imitadora ¡de tres presos! de Beyonce acompañada de un ballet ¡de a peso! hizo su aparición. ¿No tenía la producción algo más decoroso para rellenar? Fue de vergüenza.

*NOTICIAS RADIOFÓNICAS*

Este día y teniendo a Cynthia Urias a la cabeza del equipo se estrenó, a través de La Mejor (97.7 FM), El Show de La Mejor (que va a trasmitirse de L a V de 6 a 10 de la mañana). ¡Éxito, Cynthia! ¡Éxito para ti y tus dos compañeros Rafael Balderrama y Andrés Salazar el 'Topo'!

PRÓXIMAMENTE

El sábado 21 de mayo se estrena la nueva temporada de La dichosa palabra, programa de Canal 22 que está por cumplir 20 años al aire.

SERÉ BREVE

Lo único que la cantante va a obtener consumiendo ese «producto milagro» para el dolor de rodillas ¡es una GranDiosa diarrea!

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. #ElHeraldoDeMéxico5AñosYContando

alg

Sigue leyendo

Mónica Noguera ¡se integra a 'Sale el Sol'!

Mónica Noguera se va de 'DPM' ¡pero Imagen Televisión ya tiene a su reemplazo!

Sofía Aragón y Yusef Farah ¡son novios!