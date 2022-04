Sofía Aragón y Yusef Farah ¡son novios!

Me entero que el amor tiene felices a Sofía Aragón y Yusef Farah. Sí, la incipiente conductora de Venga la Alegría Fin de Semana y el deportista están iniciando un noviazgo que surgió en el matutino que ella conduce (no con mucha pericia) y al cual él acude frecuentemente como invitado. La ganadora en 2018 del certamen de belleza Mexicana Universal y el 12 veces campeón nacional de judo no han querido hacer pública su relación, así que les ofrezco disculpas por desvelar el secreto. Sofía Montserrat Aragón Torres es tapatía y tiene 28 años. Por su parte Yusef Farah Chalita también nació en Guadalajara y tiene 30 de edad. ¡Viva el amor!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Radio 710 (710 AM), estación dedicada a trasmitir música regional mexicana pone de lunes a domingo a las 23 h el programa Buenas Noches con Javier Solís (cantante que por cierto acaba de cumplir 56 años de fallecido. Su muerte ocurrió el 19 de abril de 1966). Radio 710 es una emisora integrante del IMER.

'LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY'

Antes que nadie le informo que la hermosa Marie Claire Harp participará en la tercera temporada de Las Estrellas se Zangolotean en Hoy. La venezolana afincada en México y conductora actualmente en Bandamax (canal de televisión restringida) lleva varias semanas tomando clases particulares de baile con el deseo de hacer un honorable papel en el concurso antes mencionado.

SE VA DE 'DPM'

Su decisión de irse del programa de espectáculos es irrevocable, sin embargo, los altos mandos de Imagen Televisión le están pidiendo a Mónica Noguera que permanezca en De Primera Mano hasta el 24 de julio, día que la emisión cuyo titular es Gustavo Adolfo Infante cumple su quinto aniversario. ¿Lograrán convencerla?

DENTRO DEL «REALITY»

En mi columna pasada le informé que Juan José Ulloa es uno de los participantes de la nueva temporada (que se está grabando en Colombia) de Reto 4 Excrementos. Le aviso que quien también está dentro del «reality», que próximamente se estrena por Canal 5, es el comediante Archie Balardi.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La exposición Homenaje a la Bata de Cola, que se presenta en Madrid en la Fundación Carlos de Amberes, exhibe piezas (vestuario) que pertenecieron a Carmen Sevilla, Isabel Pantoja, Rocío Jurado y Lola Flores.

SERÉ BREVE

Madre e hijo ooooooootra vez están distanciados.



Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Que nunca muera la bonita costumbre de regalar flores.

