¡PENOSO! La familia de Carmen Salinas se disputa sus regalías

Hay bronca ¡fuerte! entre la hija y el sobrino de la fallecida Carmen Salinas. Sí, María Eugenia y Gustavo, están disputándose el dominio del canal de YouTube que la actriz abrió en vida y que genera jugosas ganancias (en diciembre pasado dicho canal, que tiene 146 mil suscriptores, monetizó ¡cien mil pesos!). Gustavo, que aparte de sobrino era asistente personal de la finada y María Eugenia Plascencia Salinas llevan semanas en brete por el canal de nombre Carmen Salinas oficial1.

¡QUÉ OSO!

Gustavo Adolfo Infante tiene que reprender ¡a la estúpida o el imbécil! que en De Primera Mano ilustró una nota de Jacqueline Andere con la fotografía de la actriz francesa Catherine Deneuve.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Antier a los 94 años murió el señor Rogerio Azcárraga Madero, presidente y fundador de Radio Fórmula (cuyas estaciones son 970 AM, 1470 AM, 1500 AM, 103.3 FM y 104.1 FM).

LA PRODUCTORA DE 'HOY' ¡ESTA VEZ SÍ SE ANOTÓ UN 10!

Esa señora que produce el matutino de Las Estrellas ¡se merece vítores y loas! pues tomó la ¡acertada! decisión de incluir ahí, como colaboradora, a la hermosa doña Queta Lavat. Tanto éxito están teniendo las recetas de cocina que la actriz de la Época de Oro del cine mexicano comparte en TikTok que aquella la ha invitado a formar parte de la sección de cocina en Hoy. ¡Aplausos para tan certera elección!

ACTUARÁ EN LA SERIE BIOGRÁFICA DE MARÍA FÉLIX

Ana Bertha Espín va a personificar a la madre de Enrique Álvarez Alatorre (primer esposo de María Félix) en la bioserie de 'La Doña'. La actriz que interpreta a Lorena Ruiz de Rivers en la serie Vecinos, personificará a la mujer que crió a Enrique Álvarez Félix durante el tiempo que éste fue separado de su mamá.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La 2 de TVE estará transmitiendo en vivo los actos que con motivo de Semana Santa se van a efectuar en El Vaticano.

*SE CASA^

Efrén Argüelles, reportero todo terreno de Noticias Imagen Televisión, va a casarse el próximo 7 de mayo con su novia desde hace cinco años, Paulina Tavares. La boda del informador y la comunicóloga sucederá en Cuernavaca, Morelos.

SERÉ BREVE

NADIE en Imagen Televisión extraña a la conductora.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.