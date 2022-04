Mónica Noguera se va de 'DPM' ¡pero Imagen Televisión ya tiene a su reemplazo!

Mañana inician las audiciones para encontrar a la que reemplazará en De Primera Mano a Mónica Noguera. Desde esta semana Gustavo Adolfo Infante, titular de la emisión, va a tener de invitadas, una a una, a las candidatas a ocupar el lugar que deja aquella. Conozco los nombres de las fulanas que asistirán a la prueba, pero de todas quien lleva la delantera es Marie Claire Harp, la hermosa venezolana que lleva tiempo trabajando en México y que actualmente labora en Bandamax|

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Con motivo del Día Mundial del Libro (celebrado el 23 del presente) Radio UNAM (860 AM y 96.1 FM) trasmitió una entrevista con el fallecido Carlos Fuentes, autor de los libros La frontera de cristal y La región más trasparente.

AGUAS CON LOS «SPOILERS»

Televisa debe obligar a los concursantes de sus «realities» a no adelantar los finales de los mismos, pues les quitan el suspenso y la expectación. Lo anterior lo digo por Mariazel y Juan José Ulloa, pues no han tenido cuidado con las fotos e imágenes que comparten en sus redes sociales ¡y que evidencian que ya fueron eliminados de Reto 4 Excrementos! (Dicho «reality» está grabándose en Colombia). Los recientes posteos de ella y él dejan al descubierto que no llegaron a la final. Tache.

SUS RADIOESCUCHAS ¡LO AGRADECEMOS!

Me gusta ¡y mucho! que en el nuevo horario (de 3 a 5 de la tarde) de su programa de radio, Flor Rubio ya no está de «conchuda» dejándole la responsabilidad del micrófono a su marido y a sus secuaces (es decir a sus colaboradores). Y es que en su anterior horario (de 12 a 14 h) tiro por viaje con la excusa de estar al aire en Venga la Alegría ¡se desaparecía del programa! y dejaba la transmisión del mismo en manos de Rafael Martínez Amador, su esposo (que sabe mucho de espectáculos ¡pero a la hora de hablar es tan somnífero como el Rivotril!) y de su equipo de colaboradores. Como radioescucha de toda la vida de Fórmula Espectacular agradezco que Flor, su titular, esté de principio a fin al timón de él.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Por su abultada carrera la gran actriz Carmen Maura recibirá el Premio Platino de Honor en la próxima edición de Premios Platino del Cine Iberoamericano (que se va a efectuar en Madrid el domingo uno de mayo).

PRÓXIMAMENTE

A finales de mayo se estrena en Canal tlnovelas la 4ª Temporada de Confesiones, el programa de entrevistas que hace Horrora Valle. La nueva temporada consta de 22 capítulos que van a trasmitirse los domingos a las 4:50 de la tarde.

SERÉ BREVE

Se avecina el final de sus días de gloria en Grupo Fórmula.

SERÉ BREVE BIS

Ojalá la Chilindrina^ (no *María Antonieta de las Nieves, aclaro) convenza a la estrella de TikTok y creador de Chismillennial, Pablo Chagra, de participar en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Por hoy es todo. Gracias por leerme. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'.

